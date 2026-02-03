OK저축은행, OK생활비통장·OK얼리버드적금 출시

이미지 확대 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 아이클릭아트

OK저축은행이 신규 고객을 대상으로 수시 입출금 상품인 ‘OK생활비통장’과 미션형 적금 상품인 ‘OK얼리버드적금’을 출시했다고 3일 밝혔다.OK생활비통장은 하루만 맡겨도 이자를 받을 수 있는 통장이다. 보험료·통신비 등 자동 납부 등록을 통한 우대금리 1.0% 포인트를 포함해 최고 연 3.2% 금리가 적용된다. 기본금리는 300만원 이하분 연 2.2%, 300만원 초과 800만원 이하분 연 1.8% 등 예치금액 구간별로 차등 적용된다. OK얼리버드적금은 30일간 매일 1만원씩 납입하는 미션형 적금으로 최고 연 26%의 금리를 내세웠다. 오전 5시부터 오전 9시 전 OK저축은행 애플리케이션에 10일 연속 로그인을 달성할 때마다 7% 포인트(최대 3회)의 우대금리가 적용된다. 마케팅 동의 시 우대금리 3% 포인트가 있고, 기본금리는 연 2%다.