경희사이버대, 2026학년도 1학기 신·편입생 2차 모집

2026 밀라노 올림픽
경희사이버대, 2026학년도 1학기 신·편입생 2차 모집

주현진 기자
주현진 기자
입력 2026-02-03 14:32
수정 2026-02-03 14:32
경희사이버대 2026학년도 1학기 신·편입생 모집 포스터. 경희사이버대 제공
경희사이버대 2026학년도 1학기 신·편입생 모집 포스터. 경희사이버대 제공


경희사이버대학교가 오는 19일까지 2026학년도 1학기 신·편입생 2차 모집을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 모집은 1차 모집 결원 인원에 한해 실시되며, 총 9개 학부 37개 학과(전공)를 대상으로 한다. 원서 접수는 경희사이버대 입학지원센터 홈페이지를 통해 PC와 모바일로 신청할 수 있다. 입학 관련 자세한 사항은 입학지원센터 홈페이지 또는 입학상담 전화로 확인할 수 있다.

경희사이버대는 2026학년도에 스마트건축공학과와 AI기계제어공학과를 신설하고, 사회복지학부에 아동·가족전공을 개편·확대했다. 공학 계열에서는 기존의 컴퓨터정보통신, AI사이버보안, 소방방재·안전공학, 전자정보공학과에 더해 스마트건축과 AI기계제어 분야까지 교육 영역을 확장했으며, 사회복지학부는 아동·가족 영역을 강화해 현장 수요를 반영한 전공 구조를 갖췄다.

주현진 기자
위로