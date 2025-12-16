곳에서 곶으로… 제주 ‘민간 레지던시’ 실험성 만나다

돌문화공원, 제주담소미술창작스튜디오 100호전

예술인 지원 성과 조명… 지역 예술생태계 확장 사례

김애란 작가의 '바람의 흐름'.

주연 작가의 '休 Respite'.

‘곳’에서 ‘곶’으로 떠난다.제주도 돌문화공원관리소는 도내 대표 민간 레지던시인 담소미술창작스튜디오의 예술인 창작지원 성과를 집약한 기획전 ‘제주담소미술창작스튜디오 100호전 : 곳에서, 곶으로’를 오백장군갤러리에서 개최한다고 16일 밝혔다.이번 전시는 2018년 예술인 창작지원을 목적으로 문을 연 담소미술창작스튜디오를 거쳐 간 도내·외 작가 37명이 참여해 서양화·한국화·판화·조각·설치 등 다양한 장르의 100호 이상 대형 작품 37점을 선보인다. 한 작가당 한 점씩, 공간과 시간의 무게를 담은 대작들이 한자리에 모였다.전시 제목 ‘곳에서, 곶으로’는 물리적 창작 공간인 ‘곳’에서 제주어로 숲을 뜻하는 ‘곶’으로의 확장을 의미한다. 하나의 작업실에서 시작된 개별 창작이 제주의 시간과 감각을 공유하며 집합적 풍경으로 성장해 온 과정을 시각적으로 풀어낸다.민간 레지던시가 축적해 온 실험성과 공공 전시 공간이 만나는 이번 전시는, 예술인 창작지원의 새로운 가능성을 제시하는 자리이기도 하다. 공공과 민간이 상호 보완적으로 협력해 지역 예술생태계를 확장할 수 있음을 보여주는 사례로 평가된다.전시는 오는 18일부터 내년 2월 22일까지 오백장군갤러리 1~5전시실에서 열린다.개막식은 18일 오후 1시 30분 전시장에서 열리며, ‘제주의 조형성과 K-미술문화’를 주제로 한 장준석 미술비평연구소장의 강연과 축하 휘호 퍼포먼스, 참여 작가 소개가 이어질 예정이다.김동희 돌문화공원관리소장은 “이번 전시는 도내 민간 레지던시의 과정과 성과를 공유하며 예술인 창작지원의 지속가능성을 조명하고자 마련했다”며 “공공과 민간의 협력을 통해 제주 미술계의 다양성과 개방성이 더욱 확대되길 기대한다”고 말했다.