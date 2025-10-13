세종 한글 축제 ‘한글 입은 한복’ 큰 관심

세종 한글 축제 '한글 입은 한복' 큰 관심

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-10-13 11:12
수정 2025-10-13 11:12
SNS에 뜨거운 반응, 축제 대표 아이템으로 부상

지난 9~11일 열린 세종 한글 축제에서 첫선을 보인 한글 한복을 착용한 어린이들. 세종시 제공
지난 9~11일 열린 세종 한글 축제에서 첫선을 보인 한글 한복을 착용한 어린이들. 세종시 제공


국내 첫 한글 문화도시인 세종시에서 열린 세종 한글 축제에서 ‘한글 한복’이 큰 인기를 끌었다.

13일 세종시에 따르면 9~11일 축제 기간 시민참여형 프로그램인 ‘충녕이네 한복 가게에 어린이 등 방문객들의 발길이 이어졌다.

도포 위에 새겨진 한글 문양의 한복을 입고 갓을 쓴 어린이와 젊은 세종 충녕복장을 한 아이들의 거리 패션쇼가 연출되기도 했다.

충녕이네 한복 가게는 세종의 아침 이유진 대표가 한복 체험에 통해 한글의 아름다움과 전통의 가치를 배우고 세계 속 축제로 도약하길 바라는 취지로 기획됐다. 온라인에는 “한글이 새겨진 한복을 입어 본 첫 경험”, “한글 한복은 특별하고 의미 있는 체험이었다”라는 반응이 잇따랐다.

특히 축제에 참여한 외국인 관광객의 높은 관심을 모았다. 어린이용 한글 한복을 크기에 상관없이 걸치듯 입고 기념사진을 찍으며 한글과 한복이 어우러진 독창적인 아름다움에 감탄을 표하는 등 한글날을 맞아 선보인 한글 한복이 축제의 대표 아이템으로 떠올랐다. 이유진 대표는 “한글 한복이 세계인에게 사랑받을 수 있는 콘텐츠라는 확신을 하게 됐다”며 “한글과 한복을 활용해 한글 문화도시 세종을 알릴 수 있었으면 한다”고 말했다.



충녕이네 한복 가게는 보호자가 신분증을 제출하면 어린이가 무료로 한복을 입어볼 수 있는 체험 행사다.
세종 박승기 기자
위로