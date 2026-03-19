오케스트로, 리벨리온·업스테이지와 ‘공공 AI 인프라 전략’ 제시… 26일 컨퍼런스 개최

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오케스트로는 리벨리온, 업스테이지와 함께 ‘2026 공공 AI 인프라 혁신 컨퍼런스’를 오는 3월 26일 정부세종컨벤션센터에서 개최한다고 19일 밝혔다.행정안전부 소관 (사)한국인공지능정부협회와 함께하는 이번 행사는 국가대표 AI·소버린 클라우드 플랫폼을 기반으로 공공 데이터 주권 확보와 AI 기술 자립 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 특히 이번 컨퍼런스에는 중앙부처와 지방정부, 주요 공공기관 담당자들이 대거 참석해 공공 부문 AI 인프라 구축을 위한 기술 동향과 도입 사례를 직접 확인할 전망이다.행사에는 오케스트로, 리벨리온, 업스테이지 등 주요 AI 기업이 참여해 공공 AI 인프라 구축을 위한 핵심 기술 전략을 발표한다. 각 기업은 소버린 AI, AI 반도체(NPU), 거대언어모델(LLM)을 중심으로 공공 환경에 적용 가능한 기술 방향을 제시한다.오케스트로는 소버린 AI 클라우드를 기반으로 한 공공 인프라 구축 전략을, 리벨리온은 NPU 기반 AI 추론 인프라와 대규모 연산 대응 기술을, 업스테이지는 LLM 활용 공공 서비스 적용 사례를 각각 발표한다.이와 함께 AI 데이터센터 기술, 클라우드 레질리언스(Cloud Resilience) 등 공공 AI 인프라 운영을 위한 다양한 기술 세션도 진행된다.이번 컨퍼런스는 공공기관 및 지자체 관계자를 대상으로 진행되며, 사전 등록자를 중심으로 참여가 가능하다.김범재 오케스트로 대표는 “공공 AI 경쟁력은 데이터 주권과 안정적인 인프라를 기반으로 구축된다”며 “이번 컨퍼런스를 통해 공공기관이 실제 업무 환경에 적용할 수 있는 AI 인프라 전략을 제시하겠다”고 밝혔다.