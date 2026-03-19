KLPGA 박결·안지현·허다빈, 바닥재 기업 녹수와 후원 계약

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KLPGA 박결·안지현·허다빈, 바닥재 기업 녹수와 후원 계약

권훈 기자
입력 2026-03-19 10:39
수정 2026-03-19 10:39
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안지현(왼쪽부터), 박결, 고동환 대표, 허다빈. ㈜녹수 제공.
안지현(왼쪽부터), 박결, 고동환 대표, 허다빈. ㈜녹수 제공.


바닥재 기업 ㈜녹수(대표 고동환)는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 박결, 안지현, 허다빈 등 3명의 선수와 후원 계약을 했다고 19일 밝혔다. 이들 3명은 앞으로 녹수 로고를 부착하고 각종 대회와 활동을 통해 녹수 브랜드를 알릴 예정이다.

KLPGA투어에서 10년 이상 꾸준하게 활동해 ‘K-10 클럽’ 멤버인 박결은 안정적인 기량으로 인기가 높다. 안지현은 탄탄한 기본기로 성장 가능성을 인정받고 있고, 허다빈은 2017년부터 KLPGA 투어 무대에서 9년 이상 뛰면서 팬이 많다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

녹수는 60년 이상 축적된 바닥 공학 노하우와 신소재 기술력을 바탕으로 전 세계 50여 개국에서 품질과 기술력을 인정받고 있는 프리미엄 바닥재 기업이다.

권훈 기자
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