세월호 단원고 학생들 기록, 유네스코 세계기록유산 지역목록될까

수운잡방과 음식디미방도 함께 제출

이미지 확대 세월호 인양 후 뻘에서 발견된 단원고 학생들의 수학여행 일정표.

경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 세월호 인양 후 뻘에서 발견된 단원고 학생들의 수학여행 일정표.

경기도교육청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2014년 세월호 침몰 사고로 희생된 단원고 학생들의 기록을 담은 ‘단원고 4.16 아카이브’가 유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역목록 등재에 도전한다.국가유산청은 내년 유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역목록 등재신청 대상으로 ‘단원고 4.16 아카이브’를 선정, 등재신청서를 유네스코 세계기록유산 아태지역위원회에 제출했다고 15일 밝혔다. 한반도 전통 조리 지식에 대한 기록을 담은 ‘수운잡방과 음식디미방’도 함께 제출했다.유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역목록이란 유네스코 세계기록유산 프로그램에 따라 세계기록유산 아시아태평양 지역위원회에서 시행하는 목록이다. 한국의 편액, 만인의 청원 만인소, 조선왕조 궁중현판, 삼국유사, 내방가사, 태안유류피해극복기록물 등 6건이 등재된 상태다.‘단원고 4.16 아카이브’는 단원고 학생들의 생전 일상과 국민의 추모 활동, 유가족과 생존자들의 회복 노력에 대한 기록물이다. “해당 기록물에 대해 시민과 유가족이 민간의 시각에서 사회적 재난의 실상을 기록했고 기록 과정 자체가 재난의 고통과 상처를 치유하고 회복하는 과정이라는 점을 세계기록유산 한국위원회가 높이 평가했다”고 국가유산청은 설명했다.함께 등재신청서를 낸 ‘수운잡방과 음식디미방’ 가운데 수운잡방은 민간에서 쓰인 최초의 조리서로 역사적 가치를 인정받아 2021년 보물로 지정됐다. 음식디미방은 양반가 여성이 쓴 현전하는 가장 오래되고 온전한 형태의 한글 조리서로, 여성이 지식의 전승에 기여했음을 보여주는 기록물이다.이번에 등재신청서를 제출한 2건에 대해 내년 6월 인도네시아에서 개최되는 유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역위원회 총회에서 등재 여부가 결정될 예정이다.