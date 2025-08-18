루브르 ‘모나리자’ 처럼… ‘미인도’ 내년부터 대구간송미술관서 상설 전시

방금 들어온 뉴스

루브르 ‘모나리자’ 처럼… ‘미인도’ 내년부터 대구간송미술관서 상설 전시

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-08-18 17:25
수정 2025-08-18 17:25
이미지 확대
미인도. 대구시 제공
미인도. 대구시 제공


내년부터는 조선 후기 화가 혜원 신윤복의 대표작으로 알려진 ‘미인도’를 대구간송미술관에서 매일 볼 수 있게 된다.

18일 대구시와 대구간송미술관에 따르면 내년 상반기 기획전 개막과 함께 정밀 복제본 2점과 원본을 교차 전시함으로써 미인도를 상설 전시할 예정이다.

원본 훼손을 최소화하면서 관람객이 언제든 작품을 감상할 수 있도록 전통기법을 바탕으로 원작을 그대로 재현한 정밀 복제본을 제작할 계획이다. 정밀 복제본 제작에는 6개월가량 소요된다. 이는 보물급 국가유산인 미인도가 연간 90일의 적산조도 허용 기준을 준수해야 한다는 제약에 따른 결정이다.

미인도 상설 전시는 도심 관광과 지역 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다. 한국 미술사의 대표작인 미인도는 파리 루브르박물관의 ‘모나리자’에 비견되는 걸작으로 평가받고 있다. 따라서 대구시와 간송미술문화재단도 협력을 통해 루브르박물관이 모나리자를 연중 전시하는 것처럼, 미인도를 연중 전시하기로 했다.

이재성 대구시 문화체육관광국장은 “미인도 정밀복제본 제작과 상설 전시는 원작 보존과 시민 문화 향유를 동시에 실현하는 모범적인 전시 모델”이라며 “루브르의 모나리자가 파리를 상징하듯, 신윤복의 미인도가 대구를 대표하는 문화 아이콘으로 자리잡는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
대구 민경석 기자
