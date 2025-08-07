“여기 한국인데?” 구글 날씨는 ‘일본해’ ‘다케시마’…일본 편애? [포착]

이미지 확대 동해보다 ‘일본해’를 앞세워 표기한 구글 국내 날씨 서비스. 2025.8.7 서경덕 성신여대 교수 제공 닫기 이미지 확대 보기 동해보다 ‘일본해’를 앞세워 표기한 구글 국내 날씨 서비스. 2025.8.7 서경덕 성신여대 교수 제공

구글이 국내 날씨 서비스에서 동해보다 ‘일본해’, 독도보다 ‘다케시마’를 앞세워 표기하고 있는 것으로 파악됐다.7일 서경덕 성신여대 교수는 “최근 동해안으로 휴가갔던 많은 누리꾼이 제보해줘서 알게 된 사실”이라며 “세계 최대 검색사이트인 구글이 국내 날씨 서비스에서 일본해 표기를 동해보다 앞세우고 있다”라고 지적했다.실제로 이날 오전 안드로이드 운영체제 스마트폰에 기본 탑재된 ‘구글 날씨’ 애플리케이션(앱)은 동해는 일본해로, 독도는 다케시마로 노출하고 있었다.이에 대해 서 교수는 “구글의 자체 관례에도 어긋난 표기”라고 주장했다.구글은 국가마다 이견이 있는 지명은 사용자가 접속한 국가의 표기를 따르도록 하는 관례를 유지하고 있다. 예컨대 한국에서 구글 지도를 열면 ‘동해’로, 일본에서는 ‘일본해’로 표기하는 방식이다.하지만 한국에서 접속했음에도 일본식 표기법이 우선 적용된 것이라, 구글이 그간 유지해 온 표기 원칙에도 어긋난다는 비판이 나온다.서 교수는 “앞서 구글 지도에서 ‘독도’를 검색해도 아무런 내용이 뜨지 않아 논란이 된 적이 있다”며 “현재도 한국과 일본을 제외한 다른 나라에서 ‘독도’를 검색하면 ‘리앙쿠르 암초’로 표기하는 등 문제가 많다”라고 짚었다.이어 “구글이 진정한 글로벌 기업이라면 해당 국가의 기본적인 정서를 제대로 파악해야 하지만 이를 무시한 처사”라며 “우리 정부도 구글에 대한 강력한 조치가 필요할 때”라고 강조했다.이에 대해 구글 측은 “글로벌 차원의 확인이 필요한 상황”이라며 구체적인 입장은 밝히지 않았다.