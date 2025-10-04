“채소 훔치면 남편 만나”…‘추석 맞이’ 이색 전통 눈길

이미지 확대 텃밭 채소 이미지. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 텃밭 채소 이미지. 아이클릭아트

대만에서 미혼 여성이 마음에 든 남편감을 만나기 위해 채소밭에 몰래 들어가는 이색 전통이 재조명되고 있다.지난 1일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 ‘채소 훔쳐 신랑 얻기’로 불리는 이 풍습은 중추절(추석) 밤 달빛 아래 단장한 미혼 여성들이 이웃 채소밭에 몰래 들어가 파 등 채소를 따며 결혼과 다산을 기원하는 방식이다.대만 속담에는 “파를 훔치면 좋은 남편을 얻고, 그 외 채소를 훔치면 좋은 사위를 얻는다”라는 말이 전해진다.아이 없는 기혼 여성은 파 대신 멜론을 훔쳐 건강하고 통통한 아이를 갖기를 기원하기도 한다.중국에서는 소수민족 둥족이 비슷한 방식으로 중추절을 기념한다.주로 구이저우 동부, 후난 서부, 광시 북부에 거주하는 둥족 여성들은 중추절 밤꽃 우산을 들고 호감이 있는 남성의 채소밭에 들어가 ‘달빛 채소’라 불리는 납작한 콩을 훔친다.이 콩은 선녀들이 뿌린 이슬을 머금었다고 믿어져 행복과 복을 상징하고, 특히 쌍으로 자란 콩은 조화로운 사랑을 의미한다.훔친 채소는 반드시 현장에서 즉시 조리해 먹어야 하며 집으로 가져가는 것은 금기시된다.둥족의 미혼 남성들도 행운과 행복을 기원하며 중추절 밤 ‘호박 훔치기’에 나서는 것으로 알려졌다.