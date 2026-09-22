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미·과테말라 50년 만에 군사협력

베르나르도 아레발로 과테말라 대통령이 21일(현지시간) 과테말라시티에서 열린 행사에서 미군 관계자로부터 미국산 군사 장비를 전달받고 있다. 미국은 1977년 과테말라 내전 당시 발생한 인권 침해를 이유로 무기 지원을 중단했으나 약 50년 만에 500만 달러(약 68억원) 상당의 군사 장비를 지원하며 금수 조치를 해제했다.

과테말라시티 AP 뉴시스