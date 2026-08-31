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키르기스스탄 방문한 시진핑… 반서방 연대 SCO 개막

중국·러시아 주도 다자 협의체인 상하이협력기구(SCO) 정상회의 참석차 31일(현지시간) 키르기스스탄을 국빈 방문한 시진핑(오른쪽) 중국 국가주석이 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령과 함께 비슈케크의 대통령 관저에서 열린 환영식에서 의장대를 사열하고 있다. 1일까지 열리는 이번 회의에서 시 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 마수드 페제시키안 이란 대통령 등 17개국 정상과 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 중동 전쟁 대응 등에 대해 논의한다.

비슈케크 EPA 연합뉴스