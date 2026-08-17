수많은 투수 살리고 떠났다…‘토미 존 수술’ 남기고 별세한 토미 존

세줄 요약 토미 존 수술의 주인공인 MLB 통산 288승 투수 토미 존이 83세로 별세했다. 그는 1974년 팔꿈치 인대 파열 뒤 수술을 받고 복귀해 164승을 더 쌓았고, 투수들의 생명을 살린 혁신의 상징으로 남았다. MLB 통산 288승 토미 존 83세 별세

팔꿈치 수술 성공 뒤 164승 추가

투수 생명 살린 혁신의 상징 남김

이미지 확대 토미 존이 생전에 자신의 팔꿈치 수술을 맡았던 프랭크 조브 박사를 추모하는 연설을 하고 있다. 2014.4.7 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 토미 존이 생전에 자신의 팔꿈치 수술을 맡았던 프랭크 조브 박사를 추모하는 연설을 하고 있다. 2014.4.7 AP 연합뉴스

2026-08-18 23면

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투수들의 팔꿈치 수술 이름으로 유명한 ‘토미 존 수술’의 주인공이자 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 288승 투수 토미 존이 별세했다. 83세.MLB닷컴, AP통신 등 외신들은 16일(현지시간) 존이 15일 미국 플로리다주 브레이든턴 자택에서 숨졌다고 보도했다. 존은 최근 건강 악화로 호스피스 치료를 받아왔으며 지난 8일 뉴욕 양키스 행사에 불참하며 편지를 통해 미리 작별 인사를 건네기도 했다. 양키스는 존이 선수 시절 가장 많은 8시즌을 뛴 팀이다.그는 편지에서 “모두에게 작별 인사를 할 기회를 준 양키스 구단과 스타인브레너 가문 그리고 26년의 선수 생활 동안 나를 지켜봐 준 모든 친구와 팬에게 감사드리고 싶다”고 밝혔다. 이어 “내 팔을 살려내 계속 공을 던질 수 있게 해준 프랭크 조브 박사에게 감사하다”고 덧붙였다.1963년 데뷔한 그는 로스앤젤레스 다저스에서 뛰던 1974년 왼쪽 팔꿈치 척측측부인대(UCL)가 파열되자 팀 주치의였던 조브 박사에게 오른쪽 팔뚝에서 떼어낸 힘줄을 손상된 인대에 이식하는 수술을 받았다. 수술 후 1976년 복귀해 은퇴 때까지 164승을 추가하며 통산 288승 231패 평균자책점 3.34의 대기록을 남겼다. 1977년에는 데뷔 후 처음으로 한 시즌 20승을 달성했다.토미 존 수술은 많은 투수의 생명을 살린 혁명적인 수술로 평가받는다. 존은 은퇴 후 미네소타 트윈스와 양키스에서 방송 해설자로도 활동했다. 양키스는 추모 성명을 통해 “존은 놀랍도록 오랜 선수 생활과 수술 후 이룬 업적으로 전 세계 수많은 선수의 운명과 진로를 바꿨지만 정작 투수로서 보여준 탁월함은 제대로 조명받지 못하기도 했다”며 “스포츠와 의학 분야의 선구자로서 남긴 위상을 포함해 그의 유산 전체를 기억한다”고 전했다.