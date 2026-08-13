순식간에 ‘쾅’ 200만명 본 아찔한 노란 섬광…美골퍼 ‘벼락 맞는 순간’ 영상 포착

세줄 요약 미국 오하이오주 골프장에서 크리스 스키아본이 뇌우 속 벼락을 맞는 장면이 영상으로 찍혀 SNS에서 200만 회 넘게 퍼졌다. 그는 팔을 강타당한 뒤 쓰러졌지만 생명에는 지장이 없고 회복 중이다. 전문가들은 천둥이 들리면 즉시 실내로 대피하라고 조언했다. 오하이오 골프장서 골퍼 벼락 맞는 장면 포착

사고 영상 SNS서 200만 회 넘게 확산

뇌우 시 야외·나무 아래 대피 위험성 지적

이미지 확대 미국 오하이오주 신시내티 인근 골프장에서 골퍼가 번개에 맞은 직후, 강렬한 섬광이 포착된 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 오하이오주 신시내티 인근 골프장에서 골퍼가 번개에 맞은 직후, 강렬한 섬광이 포착된 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처

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미국 오하이오주의 한 골프장에서 골퍼가 벼락에 맞는 아찔한 순간이 영상으로 포착돼 화제를 모으고 있다. 야외 활동 중 번개의 위험성을 다시 한번 일깨워준 사고다.11일(현지시간) USA투데이와 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 오하이오주 신시내티 인근 페블크리크 골프장에서 최근 골프를 치던 크리스 스키아본은 갑자기 몰려온 뇌우 속에서 벼락을 맞았다.당시 골프 카트가 진흙탕에 빠져 꼼짝 못 하게 되자 스키아본은 친구들이 카트를 빼내려 애쓰는 모습을 휴대전화 영상으로 담고 있었다.바로 그 순간 번개가 그의 팔을 강타했다. 그는 그대로 바닥에 쓰러지고 말았다.번개에 맞은 직후 스키아본은 온몸의 감각이 잠시 사라졌고 청력에도 이상이 생겼다고 전했다. 다행히 생명에는 지장이 없는 부상을 입었으며 현재 회복 중인 것으로 알려졌다.그가 직접 찍은 당시 사고 영상은 소셜미디어(SNS)에서 조회수 200만 회를 넘어서며 급속도로 퍼졌다.그는 “벼락에 맞을 확률이 100만분의 1 확률이라고 하던데, 목숨을 건져 정말 운이 좋았고 감사할 따름”이라며 “번개는 절대 우습게 볼 게 아니다”라고 전했다.한편 영상이 공개된 후 뇌우 속 위험 행동에 대한 지적이 이어졌다. 당시 스키아본이 나무 아래에서 우산을 쓴 채 서 있었기 때문이다. 누리꾼들은 뇌우 시 나무 밑에 우산을 쓰고 서 있는 행위가 매우 위험한 행동이라고 지적했다.전문가들 역시 골프장이나 탁 트인 벌판, 키 큰 나무 주변을 뇌우가 칠 때 가장 피해야 할 위험 장소로 꼽는다. 천둥소리가 조금이라도 들린다면 즉시 건물이나 차량 내부 등 안전한 실내로 대피해야 한다는 조언이다.