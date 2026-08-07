북미 최대 대중문화 축제서 4만5천 오타쿠 홀린 한복

‘만화 속의 한복’ 미 워싱턴 오타콘서 펼쳐져…갓 쓰고 무대 오른 한복진흥원장

이미지 확대 박후근 한국한복진흥원장이 전통 모자 ‘갓’을 착용하고 ‘오타콘 2026’ 개막식에서 한복문화 프로그램을 소개하고 있다. 한국한복진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 박후근 한국한복진흥원장이 전통 모자 ‘갓’을 착용하고 ‘오타콘 2026’ 개막식에서 한복문화 프로그램을 소개하고 있다. 한국한복진흥원 제공

이미지 확대 오타콘 전시장을 찾은 관람객들이 한복을 직접 착용하고 체험하고 있다. 한국한복진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 오타콘 전시장을 찾은 관람객들이 한복을 직접 착용하고 체험하고 있다. 한국한복진흥원 제공

세줄 요약 한국한복진흥원이 북미 최대 대중문화 축제 오타콘에 공식 초청받아 한복 전시와 입기 체험, 강연을 진행했다. 관람객들은 만화 속 한복과 전통복식을 직접 보고 입어보며 한국 복식문화의 매력을 체험했다. 오타콘 공식 초청, 한복 전시와 체험 진행

한복 기원·구조·착용법 강연으로 이해 제고

만화 속 한복 전시로 현지 관람객 호응

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북미 최대 규모의 대중문화 종합 콘텐츠 행사인 ‘오타콘’에서 한국한복진흥원이 공식 초청받아 전시, 한복 입기 체험, 강연 등을 통해 한복의 아름다움과 문화적 가치를 알렸다.지난 7월 31일~8월 2일 미국 워싱턴DC 워싱턴 컨벤션센터에서 열린 올해로 32회째를 맞은 오타콘은 매년 약 4만 5000명이 찾는 북미 최대 규모의 애니메이션·만화 중심 대중문화 행사다.박후근 한국한복진흥원장은 오타콘 2026 개막식에 공식 초청 인사로 참석해 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ ‘킹덤’ 등으로 해외 한류팬들의 관심을 끌었던 갓을 쓰고 무대에 올랐다.박 원장은 ‘한복을 깊이 있게 알아보기’란 강연을 통해 한복의 개념과 기원, 시대별 변화, 한복의 명칭과 구조, 한국인의 생활과 복식문화 등을 소개했다.한국한복진흥원은 단계별 한복 착용법도 소개해 한복을 구성하는 기본 복식과 올바른 착용 순서, 저고리와 치마·바지 착용 방법 등을 시연하며 관람객의 한복에 대한 이해를 높였다.오타콘이 애니메이션과 만화, 게임 등을 중심으로 세계 각국의 팬들이 교류하는 행사인 만큼 만화 작품 속에 등장하는 한복과 한국 전통복식 문화를 중심으로 한 전시도 열렸다.‘만화 속의 한복’을 주제로 마련된 전시장에는 궁중복식과 전통한복, 어린이 한복 등 다양한 한복을 선보였으며, 한복에 사용되는 전통 직물의 질감과 색감, 섬세한 장식 요소 등을 가까이에서 감상할 수 있도록 구성했다.미국 현지 관람객들은 직접 한복을 선택해 착용하고 사진을 촬영할 기회를 통해 만화와 애니메이션으로 접해온 한복을 직접 입어 보며 다채로운 색채와 아름다운 선을 경험했다.한국한복진흥원은 만화와 한복이라는 서로 다른 문화 분야를 연결하는 전시를 통해 한복을 과거의 전통 복식에 머무르지 않는 현대적인 문화 콘텐츠로 소개하며 세계 만화 팬들이 한복을 보다 친근하게 이해할 수 있는 참여형 문화교류의 장을 마련했다.한국한복진흥원은 워싱턴한국문화원과 함께 미국 현지에서의 한복문화 인지도와 수요, 한복 전시·교육·체험 프로그램 운영 가능성, 한국문화 관련 기관 및 행사와의 연계 방안 등을 논의했다.한국한복진흥원은 해외 한복문화 교류 프로그램을 지속해 발굴하고, 한복의 전통적 가치와 현대적 활용 가능성을 세계에 알리기 위한 국제 협력사업을 확대해 나갈 계획이다.