잠든 악기를 깨운다…경기교육청, ‘소리이음 악기공유 지원’ 추진

세줄 요약 경기교육청이 학교에 보관 중인 유휴악기를 발굴해 필요한 학교와 나누는 ‘소리이음 악기공유 지원 사업’을 추진한다. 도교육청은 악기 점검·수리와 운반 비용을 지원하고, ‘RAS경기예술마루’에서 등록과 신청을 진행한다. 유휴악기 발굴·점검·수리 지원

학교 간 악기 공유·관리전환 추진

RAS경기예술마루 통해 신청 진행

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경기도교육청(교육감 안민석)은 학교에 사용하지 않고 보관 중인 유휴악기를 발굴해 필요한 학교와 나누는 ‘소리이음 악기공유 지원 사업’을 추진한다고 7일 밝혔다.학교에 잠들어 있던 악기를 점검·수리해 악기가 필요한 학교에 공유하거나 관리전환할 수 있도록 지원한다.악기공유 지원사업은 도교육청에서 새롭게 구축한 경기예술교육 통합 플랫폼 ‘RAS경기예술마루(https://more.goe.go.kr/arton/index.do)’를 통해 참여 가능하다. 플랫폼은 ▲소리이음마루 ▲예술피움마루(경기예술교육사업 및 학교예술교육 사례 공유) ▲배움나눔마루(교수학습자료, 교원연수, 예술편지 등 자료 공유) ▲꿈펼침마루(예술어울림한마당, 경기Arts페스타 공유)로 구성돼 있다.악기 보유학교는 ‘소리이음마루’에서 9월 9일부터 9월 16일까지 유휴악기를 등록하고, 수요학교는 9월 30일부터 10월 7일까지 공유 가능한 악기를 확인해 공유·관리전환을 신청할 수 있다.올해는 사업 예산 범위에서 공유·관리전환 대상 악기 점검과 수리, 학교 간 운반 비용을 도교육청이 지원할 계획이다.