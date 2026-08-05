대만 “현상 바꾸려는 건 중국”…섬 봉쇄 대응 실사격훈련

대만 최대 연례 군사훈련 5일 시작

미군 작전 방식과 M4A1소총 도입

이미지 확대 5일 대만 신베이시 중푸 해변에서 열린 연례 한광군사훈련에 참가한 대만군 장병들이 실사격 훈련을 실시하고 있다. 신베이 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5일 대만 신베이시 중푸 해변에서 열린 연례 한광군사훈련에 참가한 대만군 장병들이 실사격 훈련을 실시하고 있다. 신베이 AFP 연합뉴스

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세줄 요약 대만이 최대 군사훈련 한광훈련을 열흘 일정으로 시작했다. 올해는 중국의 해상봉쇄 작전에 대비한 시나리오를 처음 넣고 드론 대응, 실탄사격, 물자 수송 보호 훈련을 실시했다. 중국군 전투기와 군함의 압박 속에 라이칭더 총통은 현상 유지를 강조했다. 중국 해상봉쇄 대응 한광훈련 개시

드론 대응·실탄사격·수송 보호 첫 도입

라이칭더, 현상 변경 주체는 중국 지적

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대만 최대 군사훈련인 한광훈련이 5일부터 열흘 일정으로 시작하면서 대만해협의 긴장이 높아졌다.대만은 올해 처음 중국의 해상봉쇄 작전에 대응하기 위한 시나리오 훈련을 도입해 드론 대응과 실탄사격 등을 실시했다.훈련은 중국 인민해방군이 전날 J-10, J-16 등 주력 전투기를 합동 순찰 명목으로 대만 영공에 진입시키며 압박 수위를 높인 가운데 시작했다.대만 국방부는 4일 오전 6시부터 24시간 동안 중국군 군용기 21대와 군함 9척 등을 포착했으며, 군용기 17대가 대만해협 중간선을 넘어 공역에 나타났다고 밝혔다.올해 한광훈련은 미군의 작전 훈련 방식을 대거 도입했으며 예비군이 사용하던 대만산 소총도 미국산 M4A1으로 대체했다.한광훈련은 대만군이 중국군의 무력 침공을 상정해 격퇴 능력과 방어 태세를 점검하기 위해 1984년부터 매년 실시하는 군사훈련이다.특히 중국이 대만 섬에 즉각 상륙하기보다 봉쇄 공격에 나설 수 있다는 우려에 따라 가상 전쟁 시나리오를 마련했다.대만 해군과 해안경비대도 중국이 해상 보급로를 차단해 대만 섬을 봉쇄한다는 가정 아래 물자 수송 보호 훈련을 처음 실시한다.또 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 사례를 참고한 훈련도 포함됐다. 지난 5월 개통한 세계 최장 길이인 단일 주탑 사장교인 단장대교를 방어 봉쇄해 중국군의 수도권 진입을 차단하는 훈련도 벌인다.하나의 기둥에 다리를 연결한 단장대교의 봉쇄 목적은 중국군이 대만에 상륙할 가능성이 높은 ‘붉은 해변’ 가운데 하나인 단수이강 하구를 차단하는 것이다.중국군은 2025년부터 대만 섬에 전면 상륙해 집중 타격을 받기보다 해상 통제로 포장할 수 있는 봉쇄 작전을 논의 중이다.미국이나 일본이 개입할 가능성을 줄인 해상 봉쇄 작전은 군 대신 해경 등을 투입하는 ‘회색 지대’ 전술과 대만인의 심리를 공격하는 인지전을 결합하는 방식이다.라이칭더 대만 총통은 이날 “대만해협의 현상을 바꾸려는 것은 중국이며, 우리는 현상 유지 정책을 이어갈 것”이라며 “올해 계엄령 해제 39주년을 맞은 대만은 중국에 종속되지 않는다”면서 중국이 열어놓은 무력 통일 가능성을 차단했다.