트럼프 “일본에 도움 필요했다”...美日 엔화 약세 저지 개입 공식 확인

세줄 요약 미국과 일본이 지난달 31일 엔달러 시장에 공동 개입했다고 공식 발표했다. 트럼프 대통령은 일본 엔화 약세에 도움이 필요했다고 말했고, 양국은 추가 개입 가능성도 열어뒀다. 일본은 FIMA 레포를 활용해 달러를 조달할 계획이다. 미일, 엔달러 시장 공동 개입 공식 확인

트럼프, 일본 엔화 약세에 도움 필요 언급

일본, FIMA 레포로 달러 조달 계획

이미지 확대 가타야마 사쓰키 일본 재무상. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 가타야마 사쓰키 일본 재무상. 연합뉴스

이미지 확대 스콧 베선트 미국 재무부 장관. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스콧 베선트 미국 재무부 장관. AP 연합뉴스

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미국과 일본이 지난달 31일(현지시간) 엔달러 시장에 공동 개입했다고 공식 발표했다. 양국은 향후 추가 공동 개입 가능성도 열어뒀다.트럼프 대통령은 2일 기자들과 만나 “일본은 엔화가 약세를 보이고 있었고 약간의 도움이 필요했다”며 “우리는 일본과 좋은 관계를 맺고 있기 때문에 함께 시장에 개입했다”고 말했다. 이어 “일본은 진주만 공격을 제외하면 우리에게 매우 잘해왔다”며 “이번 조치는 세계 경제에도 좋은 일”이라고 덧붙였다.가타야마 사쓰키 일본 재무상은 이날 담화에서 “미국 재무부와 긴밀히 소통하고 있으며 필요하면 추가 공동 개입도 주저하지 않겠다”고 밝혔다. 스콧 베선트 미국 재무장관도 소셜 미디어 엑스(X)에 “앞으로도 공동 개입에 주저 없이 참여하겠다”고 밝혔다.가타야마 재무상은 이번 공동 개입이 지난해 9월 발표된 미일 재무장관 공동성명에 따른 것으로, 최근 과도하고 무질서한 엔화 움직임에 대응하기 위한 조치라고 설명했다. 또 앞으로 미국 연방준비제도(Fed)의 ‘외국 및 국제통화당국 대상 레포’(FIMA 레포)를 활용할 계획이라고 밝혔다.FIMA 레포는 일본이 보유한 미국 국채를 시장에 직접 팔지 않고 이를 담보로 연준에서 달러를 빌릴 수 있는 제도다. 외환시장 개입에 필요한 달러를 확보하면서도 미국 국채 대량 매각에 따른 시장 충격을 피할 수 있어 추가 개입을 위한 ‘실탄’ 마련 효과가 있다.미일이 외환시장에 공동 개입한 것은 동일본대지진 직후인 2011년 이후 15년 만이다. 다만 당시에는 급격한 엔고를 막기 위해 엔화를 파는 개입이었고 이번처럼 엔화를 사들이는 공동 개입은 1998년 아시아 외환위기 이후 28년 만이다.니혼게이자이신문은 시장에서 베선트 장관이 일본은행의 금리 인상 지연을 최근 엔화 약세의 배경으로 보고 있다는 해석이 나온다고 전했다. 베선트 장관은 지난달 30일 폭스비즈니스 인터뷰에서 “엔화는 매우 저평가돼 있다”고 밝힌 데 이어 이달 말 우에다 가즈오 일본은행 총재와의 회동을 예고했다. 이에 시장에서는 오는 9월 금융정책결정회의를 앞두고 일본은행의 추가 금리 인상 압박이 한층 커질 수 있다는 전망이 나온다.