구마모토 ‘S등급 단층’ 다시 깨어났다…더 큰 지진 올 수도

세줄 요약 일본 구마모토현에서 규모 7.1 강진이 발생해 10년 전 연쇄지진을 일으킨 히나구 단층대의 재활동 가능성이 제기됐다. 당국은 향후 2~3일간 비슷한 강한 흔들림이 이어질 수 있다며 경계령을 내렸고, 구마모토성 성벽 일부도 다시 무너졌다. 구마모토 강진, 히나구 단층 재활동 가능성 제기

일본 당국, 2~3일 추가 강진 경계령 발령

구마모토성 성벽 붕괴, 지각 최대 84㎝ 이동

이미지 확대 28일(현지시간) 일본 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 예비 규모 7.1의 강진이 발생한 가운데, 구마모토현 가시마정의 이온몰이 크게 파손된 모습. 2026.7.28 일본 TBS 화면 닫기 이미지 확대 보기 28일(현지시간) 일본 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 예비 규모 7.1의 강진이 발생한 가운데, 구마모토현 가시마정의 이온몰이 크게 파손된 모습. 2026.7.28 일본 TBS 화면

이미지 확대 지진으로 붕괴된 쇼핑몰 28일 오후 일본 규슈 서부 구마모토에서 발생한 규모 7.1 강진으로 대형 쇼핑몰 일부가 붕괴돼 있다. 2026.7.28 교도 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지진으로 붕괴된 쇼핑몰 28일 오후 일본 규슈 서부 구마모토에서 발생한 규모 7.1 강진으로 대형 쇼핑몰 일부가 붕괴돼 있다. 2026.7.28 교도 연합뉴스

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일본 구마모토현에서 발생한 규모 7.1 강진이 10년 전 연쇄 지진을 일으킨 히나구 단층대의 움직임과 관련됐을 가능성이 제기됐다. 2016년에는 첫 지진 이틀 뒤 더 강한 지진이 발생했던 만큼 일본 당국은 향후 2∼3일 동안 추가 강진에 각별히 주의하라고 경고했다.29일 아사히신문과 요미우리신문 등에 따르면 전문가들은 2016년 지진 당시 움직이지 않았던 히나구 단층대 남쪽 구간이 이번에 움직인 것으로 추정하고 있다. 당시 지진으로 주변 지반의 힘이 재분배되면서 이 구간의 지진 위험이 커졌다는 분석이 나온 바 있다. 이번 강진의 진앙인 우키시 인근도 해당 구간에 자리한다.히나구 단층대는 구마모토현 마시키마치에서 야쓰시로해까지 약 81㎞에 걸쳐 이어진 활단층이다. 2016년 4월 14일 발생한 규모 6.5 지진의 원인으로 지목됐으며, 일본 정부가 분류한 최고 위험 수준인 S등급에 속한다. S등급은 향후 30년 안에 대규모 지진이 발생할 확률이 3% 이상인 단층에 부여된다.일본 정부 지진조사위원회는 히나구 단층의 육지 구간에서 규모 7.5, 야쓰시로해 구간에서 규모 7.3 정도의 지진이 발생할 수 있다고 평가했다. 30년 이내 발생 확률은 각각 최대 6%와 16%다. 인접한 후타가와 단층대까지 연동해 움직일 경우 규모 8 안팎의 지진으로 이어질 가능성도 제기돼 왔다.활단층 지진은 진원이 얕아 지표면에 강한 흔들림과 큰 피해를 일으킨다. 이번 지진의 진원 깊이도 약 10㎞로 비교적 얕아 건물과 도로가 파손되고 구마모토성 성벽 일부가 무너졌다.더 강한 후속 지진이 발생할 가능성도 제기된다. 2016년 구마모토 지진 당시에는 히나구 단층에서 규모 6.5 지진이 발생한 지 약 28시간 만에 인접한 후타가와 단층에서 규모 7.3 지진이 이어졌다. 이 연쇄 지진으로 피해가 급격히 커지면서 관련 사망자는 270여명에 달했다.히라타 나오 일본 지진조사위원장은 당시 사례를 언급하며 향후 2~3일 동안 이번 지진과 비슷한 수준의 강한 흔들림에 주의해야 한다고 강조했다. 일본 기상청도 앞으로 일주일가량 최대 진도 7의 지진에 대비하되, 특히 발생 후 2~3일 동안 각별히 경계해달라고 당부했다.아사노 기미유키 교토대 교수는 이번 지진으로 히나구 단층대에 쌓인 힘이 모두 해소됐는지, 일부만 움직인 것인지 확인해야 한다고 지적했다. 단층의 움직임이 끝났다고 아직 단정할 수 없다는 의미다.이번 지진으로 야쓰시로시의 지각이 북동쪽으로 최대 약 84㎝ 이동한 사실도 국토지리원 관측에서 확인됐다. 잠정 분석치여서 향후 달라질 수 있지만 상당히 큰 지각변동으로 평가된다.10년 전 지진으로 무너져 복구 중이던 구마모토성 성벽 일부도 다시 붕괴했다. 과거 지진의 상흔이 채 아물지 않은 지역에서 같은 단층대가 다시 움직인 것으로 추정되면서 추가 강진에 대한 긴장감이 커지고 있다.