경제 [속보] 고리원전 “일본 지진 여파 영향 없어…정상 가동” 강주리 기자 입력 2026-07-28 17:10 수정 2026-07-28 17:10 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/28/20260728500242 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 한국수력원자력 고리원전 1, 2호기. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국수력원자력 고리원전 1, 2호기. 연합뉴스 [속보] 고리원전 “일본 지진 여파 영향 없어…정상 가동” 세종 강주리 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 일본 지진이 고리원전 운영에 미친 영향은? 정상 가동 운전 중단