“내 시신은 입구에 전시해다오”…‘인체의 신비전’ 충격 낳은 이 남자, 81세로 별세

세줄 요약 ‘인체의 신비전’으로 충격과 논란을 낳은 독일 해부학자 군터 폰 하겐스가 81세로 별세했다. 그는 플라스티네이션 기술로 인체를 보존해 세계적 전시를 이끌었고, 자신의 시신도 전시 표본으로 남기길 바랐다. 독일 해부학자 군터 폰 하겐스 81세 별세

플라스티네이션 기술로 인체 전시 대중화

자신의 시신도 전시 표본 희망, 논란 지속

이미지 확대 독일의 해부학자이자 ‘플라스티네이션’ 보존 기법을 고안한 군터 폰 하겐스가 지난 2018년 10월 4일 영국 런던에서 열린 ‘바디 월드’(Body Worlds) 박물관 개관식 당시 자신의 작품 ‘말 탄 사람’ 앞에서 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 독일의 해부학자이자 ‘플라스티네이션’ 보존 기법을 고안한 군터 폰 하겐스가 지난 2018년 10월 4일 영국 런던에서 열린 ‘바디 월드’(Body Worlds) 박물관 개관식 당시 자신의 작품 ‘말 탄 사람’ 앞에서 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 2007년 1월 23일 미국 텍사스주 댈러스에서 열린 전시회에 참석한 폰 하겐스. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2007년 1월 23일 미국 텍사스주 댈러스에서 열린 전시회에 참석한 폰 하겐스. AP 연합뉴스

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20여년 전 국내에서 열린 ‘인체의 신비전’으로 충격과 화제를 낳은 독일의 해부학자 군터 폰 하겐스가 81세를 일기로 별세했다. 자신의 시신을 전시회 표본으로 보존하고 싶다던 그의 마지막 바람이 이뤄질 예정이다.27일(현지시간) UPI통신과 가디언 등 외신에 따르면 그의 표본을 들고 세계를 순회해 온 인체 전시 ‘바디 월드’(Body Worlds)는 보도자료를 통해 폰 하겐스가 지난 24일 숨졌다고 밝혔다.그는 지난주 뇌출혈로 쓰러진 뒤 독일 하이델베르크의 한 병원에서 치료받다 끝내 회복하지 못했다.폰 하겐스는 1945년 1월 10일 독일 알트스칼덴에서 태어나 하이델베르크대학에서 의학을 공부했다.그의 이름을 세상에 알린 것은 ‘플라스티네이션’이라는 인체 보존 기술이다.몸속의 수분과 지방을 플라스틱 성분으로 교체하는 방식인데, 이렇게 처리된 시신은 바싹 마른 상태가 되고 냄새도 나지 않아 연구용으로 오랜 기간 사용할 수 있다.폰 하겐스가 이 기법을 고안한 해는 1977년이었다.바디 월드 측은 “폰 하겐스는 해부학이라는 학문을 근본부터 바꿔 놨다”며 “그의 기술 덕분에 의학 교육과 과학 연구는 물론 일반 대중도 인체를 새로운 시각으로 마주하게 됐다”고 평가했다.그가 실제 인체 표본을 대중 앞에 처음 내놓은 무대는 1995년 일본 도쿄에서 연 ‘바디 월드’ 전시였다. 이후 42개국 170여개 도시를 돌며 관람객 5700만명 이상을 끌어모았다. 한국에서도 2002년 ‘인체의 신비전’이라는 이름으로 문을 열어 큰 반향을 일으켰다.전시가 커지는 만큼 논란도 따라붙었다. 생전 폰 하겐스는 교육 목적으로 사후 시신 활용에 동의한 기증자의 시신만 사용한다고 강조했다.그러나 중국인 사형수의 시신을 사용했다는 의혹이 제기돼 일부 국가는 아예 전시를 막았다. 영유아 시신과 동물 사체까지 전시대에 올린 일도 윤리적 문제를 키웠고, 생존자에게 기증을 종용했다는 의혹과 인간의 존엄성을 훼손한다는 비판 역시 좀처럼 가라앉지 않았다.그는 사후 자신의 시신 역시 플라스티네이션 기법으로 보존되기를 강력히 희망해 왔다.2018년 가디언 기고문에서는 “전시장 입구에서 환영하는 자세로 서 있거나, 여러 조각으로 단면을 내어 다양한 장소에 나뉘어 전시되는 내 모습을 상상하곤 한다”며 전시 형태에 관한 생각을 밝히기도 했다.2006년 폰 하겐스가 독일 구벤에 설립한 박물관 ‘플라스티나리움’의 대변인은 “그의 오랜 바람대로 시신은 반드시 플라스티네이션 과정을 거칠 것”이라고 확인했다. 다만 구체적인 전시 장소는 아직 결정되지 않았다.한편 폰 하겐스는 2008년 파킨슨병 진단을 받았다. 운동 능력과 언어 기능이 떨어질 만큼 병세가 깊어지자 조직 관리와 재정 업무를 아내와 아들에게 넘겼다. 그러면서도 평생의 작업에서는 손을 놓지 않았다고 바디 월드는 전했다.아들 루릭 폰 하겐스는 성명에서 아버지를 두고 “경계가 정해져 있다는 사실을 절대 받아들이지 않은 사람”으로 기억했다.아버지가 해부학을 전문가들만의 닫힌 세계에서 끄집어내 사회 한복판에 세워 놨다는 평가다.그는 “아버지의 용기와 끈기, 그리고 교육이 인류에 보탬이 된다는 흔들림 없는 믿음이 남은 이들을 계속 이끌어 갈 것”이라고 밝혔다.