“이란, 美 첨단 방공망 뚫었다”

요르단 기지 직격에 미군 2명 사망

트럼프 대응 수위따라 전면전 우려

이미지 확대 미국과 이란이 연일 공격을 주고받고 있는 가운데 18일(현지시간) 미군의 공습을 받은 이란 호르모즈간주의 한 교량 위에 차량이 전복돼 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 같은 날 이란의 공습을 받은 쿠웨이트의 수도 쿠웨이트시티의 한 마을 상공으로 검은 연기와 불길이 치솟는 모습.

호르모즈간·쿠웨이트시티 AP·AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란이 연일 공격을 주고받고 있는 가운데 18일(현지시간) 미군의 공습을 받은 이란 호르모즈간주의 한 교량 위에 차량이 전복돼 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 같은 날 이란의 공습을 받은 쿠웨이트의 수도 쿠웨이트시티의 한 마을 상공으로 검은 연기와 불길이 치솟는 모습.

호르모즈간·쿠웨이트시티 AP·AFP 연합뉴스

세줄 요약 이란의 중동 미군기지 공습으로 미군 2명이 사망하고 1명이 실종됐다. 미군이 직접 타격으로 사망한 것은 처음이며, 트럼프가 경고한 전면전 레드라인을 건드렸다는 분석이 나온다. 미군은 보복 공습에 나섰고 이란도 재보복하며 긴장이 높아졌다. 이란 공습으로 미군 2명 사망, 1명 실종

트럼프 레드라인 언급 속 확전 우려 증폭

미군 보복 공습과 이란 재보복 맞물림

2026-07-20 1면

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이란의 중동 미군기지 공습으로 미군 병사 2명이 사망하고 1명이 실종됐다. 이란군의 직접 타격으로 미군 사망자가 발생한 것은 3월 초 이후 처음이다. 앞서 도널드 트럼프 미 대통령이 미군의 실질적인 인명 피해를 전면전의 ‘레드라인’으로 천명한 바 있어 이번 사태가 확전의 도화선이 될지 이목이 쏠린다.미 중부사령부는 18일(현지시간) 엑스를 통해 “미 중부사령부와 동맹국 군대가 이란의 탄도미사일과 드론 공격을 방어하던 중 요르단에 주둔 중이던 미군 2명이 사망하고 1명은 실종됐다”고 발표했다. AP통신 등 외신을 종합하면 이란군이 직접 발사한 화기에 미군 병사가 직격당해 사망한 것은 이번이 처음으로, 전쟁 발발 직후부터 현재까지 미군 전사자는 총 16명으로 늘었다. 이번 사망자 발생으로 이란이 미군의 첨단 방공망을 무력화하기 시작한 게 아니냐는 관측도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 ﻿미 당국자를 인용해 이란이 미국의 방어 체계에 대응해 초고속으로 비행하는 동안에도 기동할 수 있는 종류의 미사일을 사용했다고 보도했다. 미 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)에 따르면 이란은 지난해 기동형 재진입체(MARV) 기술을 탑재한 ‘카셈 바시르’ 미사일을 개발했다고 주장한 바 있으나 실제 발사 여부는 확인되지 않았다.﻿트럼프 대통령은 뉴스네이션과의 전화 인터뷰에서 미군 사망에 대해 “매우 슬픈 일”이라며 “이번 전쟁의 핵심 목표는 이란이 절대로 핵무기를 보유하지 못하게 하는 것”이라고 강조했다.이번 전사자 발생을 계기로 더욱 강력한 대이란 군사작전을 요구하는 목소리가 트럼프 지지층을 중심으로 확산할 가능성도 제기된다. 이에 따라 향후 며칠간 미군의 대응 수위가 전면전 여부를 가를 분수령이 될 것이란 전망이 나온다.중부사령부는 미군 사망 직후 대규모 8차 공습을 개시했다. 이 과정에서 이란 에너지 물류 핵심 거점인 케슘섬은 최소 6발의 미사일 공격을 받은 것으로 알려졌다.미군의 보복 공습에 맞서 이란도 재보복 공격에 나섰다. 이란은 앞서 쿠웨이트 발전소와 해수 담수화 시설 등 민간 인프라를 타격한 데 이어 쿠웨이트에 있는 미군 기지 2곳을 상대로도 자폭 드론 공격을 가했다. 바레인에도 공습경보가 울렸으며, 바레인 국영 매체는 현지 방공망이 이란의 공습에 대응했다고 전했다.이란은 종전 양해각서(MOU) 파기를 선언하고 대미 결사 항전 의지를 재확인했다. 아야톨라 모즈타바 하메네이 최고지도자는 이날 국영 IRNA가 공개한 성명에서 “미국이라는 ‘대악마’가 종전 MOU를 반복적으로 위반한 것은 미국 대통령의 서명이 얼마나 무가치한지 드러낸 것”이라며 “미국이 전쟁을 부추겨 더 큰 대가와 불명예를 치르려 한다면 이란 국민과 저항 전선이 잊을 수 없는 교훈을 안길 것”이라고 경고했다. 이번 성명은 카젬 가리바바디 이란 외무차관이 MOU에 따른 이란의 의무 이행을 중단한다고 밝히고 몇 시간 뒤 나왔다.