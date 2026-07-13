19년 집권 ‘킹 비비’ 네타냐후 총리, 10월 총선 심판

네타냐후, 53년 만에 4년 임기 채워… 10월 27일 총선

이미지 확대 레바논 남부 지상전 현장을 방문한 베냐민 네타냐후 총리. 2026.4.13 IsraeliPM X 캡처 닫기 이미지 확대 보기 레바논 남부 지상전 현장을 방문한 베냐민 네타냐후 총리. 2026.4.13 IsraeliPM X 캡처

세줄 요약 이스라엘 의회가 17일 해산하고 10월 27일 총선을 치르기로 했다. 53년 만에 법정 시한에 맞춘 선거가 열린다. 19년 집권한 네타냐후 총리는 하마스 기습과 이란 전쟁 책임론, 부패 재판 속에서 거국 정부 구성을 내세워 재도전하지만, 여론조사에서는 과반 상실 전망이 우세하다. 크네세트 해산, 10월 27일 총선 확정

53년 만의 법정 시한 선거, 조기총선 반복 종식

네타냐후, 전쟁 책임론 속 재집권 시험

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 53년 만에 4년 임기를 채우고 오는 10월 총선을 치르게 됐다.이스라엘 의회 크네세트는 12일(현지시간) 오는 17일 해산하고 법률이 정한 마지막 시한인 10월 27일 선거를 한다고 현지 매체 타임스오브이스라엘이 전했다.이스라엘 총선이 법정 기한에 맞춰 치러지는 것은 1988년 이후 처음으로 그동안은 연정 붕괴와 같은 정치적 불안정으로 조기 총선이 반복됐다.이스라엘 역사상 가장 극우적 성향으로 평가되는 네타냐후 연정은 2023년 팔레스타인 무장정파 하마스의 기습공격 등 여러 차례 붕괴 위기를 맞았다.1996년 최연소 총리로 취임해 총 19년간 재임한 네타냐후 총리는 이번 총선에 ‘광범위한 거국 정부’로 재도전한다.현재 여론조사에 따르면 네타냐후 연정은 의회 다수당의 위치를 잃을 것으로 전망된다.부패 혐의로 재판을 받으면서도 2022년 총선에서 여섯 번째 내각을 구성한 그는 하마스 공격 책임론에 이어 이란 전쟁으로도 지지를 잃었다.히브리대 여론조사에서 응답자 92%는 이란이 전쟁에서 이겼다고 봤으며, 그의 지지율은 3월 초 40.5%에서 6월 29.4%로 떨어졌다.이스라엘의 가자지구와 레바논 공습으로 민간인을 포함해 수만 명이 사망했으며, 이스라엘 군인 사망자 수는 수십 년 만에 최고치를 기록했다.강한 안보를 내세워 장기 집권해 온 네타냐후 총리는 이번 선거에서 지난 전쟁 수행에 대한 평가 속에 정치적 생존을 시험받을 전망이다.네타냐후 총리가 이끄는 크루드당의 지지자들은 그를 ‘비비(네타냐후 총리의 애칭) 왕’이라고 부르며 어떤 선거 결과가 나오더라도 새로운 연정을 구성해 정치적 영향력을 유지할 것으로 기대하고 있다.