월드컵 우승 노리는 노르웨이 홀란, 한국 ‘끄네끼’로 머리묶어

브라질 꺾은 홀란의 머리끈 1987년 시작된 한국 브랜드

이미지 확대 노르웨이 축구 선수 앨링 홀란이 한국 패션 브랜드 끄네끼를 착용하고 있는 모습. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 노르웨이 축구 선수 앨링 홀란이 한국 패션 브랜드 끄네끼를 착용하고 있는 모습. 인스타그램 캡처

이미지 확대 노르웨이의 공격수 9번 엘링 브라우트 홀란이 5일 미국 이스트 러더퍼드의 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 브라질과 노르웨이의 월드컵 16강전 승리를 기념하며 노젓기 골 뒤풀이를 위해 북을 두드리고 있다. 뉴욕 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 노르웨이의 공격수 9번 엘링 브라우트 홀란이 5일 미국 이스트 러더퍼드의 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 브라질과 노르웨이의 월드컵 16강전 승리를 기념하며 노젓기 골 뒤풀이를 위해 북을 두드리고 있다. 뉴욕 AFP 연합뉴스

한국에서 시작됐지만 현재 노르웨이를 비롯해 네덜란드, 벨기에, 이탈리아 등 유럽 전역에서 판매 중이다.

후반 추가시간에 추가 골까지 뽑아냈다.

노르웨이와 함께 월드컵에 출전하고, 월드컵 본선을 꿈꿨지만 브라질을 이길 거라고는 전혀 예상하지 못했다”며 “우리가 정말 브라질을 이겼다니 너무 이상한 기분”이라며 감격했다.

세줄 요약 월드컵 우승 후보로 떠오른 노르웨이의 엘링 홀란이 한국 헤어끈 브랜드 ‘끄네끼’를 애용해 눈길을 끌었다. 홀란은 경기복 색에 맞춰 머리끈을 바꾸는 것으로도 유명하다. 노르웨이는 브라질을 2-1로 꺾고 8강에 올랐다. 홀란, 한국 머리끈 ‘끄네끼’ 애용 화제

브라질 2-1 제압, 노르웨이 8강 진출

28년 만의 본선 무대서 우승 기대 상승

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 북중미 월드컵의 우승 후보로 떠오른 노르웨이의 괴물 공격수 엘링 홀란(26·맨체스터 시티)이 긴 금발머리를 묶기 위해 한국 머리끈을 애용해서 화제다.경상도 사투리로 끈을 뜻하는 ‘끄네끼’란 이름의 한국 패션 브랜드는 노르웨이에서 크네키(KKNEKKI)란 브랜드로 판매 중이다.홀란은 경기복에 따라 머리끈의 색깔을 맞춤해서 묶는 것으로 유명한데, 끄네끼는 1987년 한국에서 시작된 헤어 액세서리 브랜드다.끄네끼는 브랜드 이력에 대해 허리에 부상을 입은 축구선수 출신 창업자가 머리를 묶거나 풀 때 아프지 않은 제품을 개발했다고 소개하고 있다.한국 특유의 뜨개질 기법을 사용해 탄력성이 뛰어나며 바닷물과 같은 소금에 절여져도 느슨해지지 않는다고 알려졌다.현재 끄네끼는 노르웨이 가족 기업이 소유·디자인·운영하고 있으며, 한국과 스칸디나비아의 장점을 결합한 브랜드로 세계 6000여개 매장에서 사랑받고 있다.홀란은 5일 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 물리치는 대이변의 역사를 썼다.노르웨이는 1998 프랑스 월드컵 이후 무려 28년 만에 밟은 월드컵 본선 무대에서 홀란의 활약으로 8강까지 오르며 우승 트로피를 넘보고 있다.특히 영원한 축구 강자인 우승 후보 브라질을 36년 만에 월드컵 16강에서 물리치면서 홀란의 일거수일투족이 관심을 끌고 있다.브라질전에서 두 골을 모두 넣은 홀란은 후반 34분 선제골을 터트린 데 이어경기 직후 홀란은 노르웨이의 상징적인 ‘바이킹 노 젓기’ 세리머니를 진두지휘하며 승리의 기쁨을 만끽했다.그는 “