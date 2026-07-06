중국, 핵잠수함에서 일본 영공 향해 탄도미사일 발사

핵잠수함에서 첫 핵탄두 탑재가능 미사일 발사

한 시간여 전 사전 통보받은 일본 “심각한 우려”

이미지 확대 중국 인민해방군이 6일 핵추진 잠수함에서 발사한 미사일 경로. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 인민해방군이 6일 핵추진 잠수함에서 발사한 미사일 경로. 엑스 캡처

이날 오후 12시 01분

핵잠수함 한 척이 태평양 공해상으로 모의 탄두를 탑재한 잠수함 발사 전략 미사일(SLBM) 한 발을 성공적으로 발사했다고 보도했다.

이미지 확대 중국 인민해방군이 핵추진 잠수함에서 탄도미사일을 발사하는 모습. 중국 중앙(CC)TV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 인민해방군이 핵추진 잠수함에서 탄도미사일을 발사하는 모습. 중국 중앙(CC)TV 캡처

이번 미사일은 중국 잠수함이 자주 활동하는 남중국해가 아니라

황해와

연결되는 보하이해 인근에서 발사돼 일본 남쪽 해역으로 향했다.

중국이 이날 SLBM 발사에 사용한 핵추진 잠수함 종류는 알려지지 않았지만, 주력 핵잠인 094형으로 추정된다.

국제법과 협약에 따라 중국의 연례 군사 훈련을 위한 일상적인 조치

라며 과도한 해석을 하지 말라고 당부했다.

세줄 요약 중국 인민해방군이 핵추진 잠수함에서 잠수함발사탄도미사일을 태평양 공해상으로 시험 발사했다. 일본에는 약 1시간 30분 전 통보했지만, 중국은 특정 국가를 겨냥한 훈련이 아니라고 해명했다. 이번 발사는 44년 만의 태평양 SLBM 시험이자 핵잠수함 첫 발사로, 일본과 호주 등은 우려를 나타냈다. 핵추진 잠수함 SLBM 태평양 공해상 시험 발사

일본에 사전 통보, 중국은 연례 훈련이라 해명

44년 만의 태평양 발사, 주변국 우려 확산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 인민해방군이 6일 핵추진 잠수함에서 태평양 공해상을 향해 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 시험 발사했다.일본에 미사일 발사 약 1시간 30분 전에 통보한 것으로 알려졌으며 중국 외교부는 “특정 국가나 목표물을 겨냥한 것이 아니라 일상적인 군사 훈련 활동”이라고 해명했다.군사매체인 중국군호는 호외를 발행하고,이날 시험은 1982년 이후 44년 만에 중국이 태평양 공해상으로 SLBM을 시험 발사한 것으로 핵 추진 잠수함에서 미사일을 발사한 것은 이번이 최초다.일본과 호주, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니 등은 중국 정부로부터 미사일 발사에 대한 사전 통보를 받았으며 호주 외교부는 “지역 안정을 해치는 행위”라고 비판했다.일본은 중국의 군사 활동에 대해 심각한 우려를 표명하며, 발사 전 미사일 시험을 재고할 것을 요청했으나 받아들여지지 않았다.일본 니혼게이자이신문에 따르면 중국 국방부는 이날 오전 11시 30분쯤 베이징에 있는 주중일본대사관에 탄도 미사일 시험 발사를 알렸다.인민해방군 해군은 최소 6척의 094형 잠수함을 운용하고 있으며 미국 본토를 타격할 수 있는 사거리 7000~8000㎞의 JL-2(징레이)와 사거리 1만㎞ 이상의 JL-3 미사일을 발사할 수 있다.중국의 최신형 핵잠은 올해 초에 처음 목격된 095형이며 인민해방군은 현재 096형 잠수함을 개발 중인 것으로 알려졌다.2024년 중국은 44년 만에 처음으로 대륙간탄도미사일(ICBM)을 태평양으로 시험 발사했으며 당시 사전에 미사일 발사 사실을 미국 군에 통보했다.마오닝 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 일본 기자들의 질문에 “지난 5년간 영국, 미국, 프랑스, 인도, 러시아 등도 SLBM 시험을 실시했다.