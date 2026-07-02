‘석유부국’ 베네수엘라…왜 맨손으로 지진 잔해 파헤치나

원유시설은 7일 전 규모 7 강진 피해 없어

20년 좌파 집권 동안 정부 통치 체계 무너져

지진 대응에 역부족, 사망자 숫자 집계 부실

이미지 확대 베네수엘라 수도 카라카스의 공원에 1일 지진 실종자를 찾기 위한 전단들이 수없이 붙어 있다. 이 공원에서는 집을 잃을 이재민들이 노숙하고 있다. 카라카스 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 베네수엘라 수도 카라카스의 공원에 1일 지진 실종자를 찾기 위한 전단들이 수없이 붙어 있다. 이 공원에서는 집을 잃을 이재민들이 노숙하고 있다. 카라카스 AP 연합뉴스

이미지 확대 베네수엘라 임시 대통령 델시 로드리게스(가운데)가 1일 지진 피해를 돕기 위해 프랑스에 서 파견된 군인 등과 대화하고 있다. 라과이라 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 베네수엘라 임시 대통령 델시 로드리게스(가운데)가 1일 지진 피해를 돕기 위해 프랑스에 서 파견된 군인 등과 대화하고 있다. 라과이라 로이터 연합뉴스

세줄 요약 베네수엘라에서 규모 7 이상 지진이 난 지 일주일이 지났지만 연료와 전력 부족으로 중장비가 멈춰 주민들이 맨손과 곡괭이로 잔해를 헤치고 있다. 정부는 사상자와 피해 공개에 소극적이고, 부실한 공공주택과 무너진 수송망이 참사를 키웠다는 비판이 나온다. 강진 뒤 연료·전력 부족으로 구조 지연

주민들 맨손·삽·곡괭이로 잔해 수색

정부, 피해 공개 미온적 비판 확산

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세계 최대 석유 매장량을 보유한 베네수엘라에서 강진 발생 일주일 만에 연료가 부족해 중장비 대신 맨손으로 잔해를 헤치며 생존자를 찾고 있다.미국 CNN은 2일 델시 로드리게스 임시 정부가 최악의 지진 피해를 본 라과이라 지역에 언론 접근을 금지하거나 사상자 수를 제대로 발표하지 않는 등 재난 대처에 역부족이라고 지적했다.지난달 24일 일어난 규모 7 이상의 연쇄 지진에 엘 팔리토 정유소를 비롯한 원유 시설은 큰 피해를 면했지만, 도로 등 수송망이 파괴되면서 전력 공급도 끊겼다.로드리게스 임시 대통령은 헬기를 타거나 모자를 쓰고 이재민을 위로하는 모습을 소셜미디어 엑스(X)를 통해 공개하고 있지만, 일부 분노한 주민은 그에게 “꺼지라”며 야유하는 모습도 포착됐다.설상가상으로 피해 잔해 속에서 귀중품을 훔친 공무원 4명이 체포되는 일도 있었다.베네수엘라에서는 1999년 우고 차베스 전 대통령부터 지난 1월 미국에 체포당한 니콜라스 마두로 전 대통령까지 30년 가까이 ‘차비스모’로 불리는 권위주의적 통치가 이뤄졌다.풍부한 석유 수익을 바탕으로 좌파 대중영합주의와 강경한 반미주의가 결합한 ‘차비스모’ 집권 기간 지어진 부실한 공공주택이 이번 지진 피해를 키웠다.2011년부터 차베스 전 대통령이 무상 공급한 71~82㎡ 면적의 서민주택 526만채가 베네수엘라 전역에 건설됐는데, 특히 193채가 있던 차베스 마을은 이번 지진으로 대부분 모래성처럼 무너졌다.콘크리트 더미 속에서 곡괭이와 삽 또는 맨손으로 수색하는 모습을 목격했다고 CNN은 전했다.베네수엘라 정부가 피해 발표에 미온적임에도 1일 기준 전날보다 약 350명 증가한 2295명의 사망자가 집계됐다.영안실에서 하루 약 400구의 시신을 처리하는 의료진은 “실제 사망자 수는 3배 이상일 것”이라고 밝혔다.이전 차베스 정부에서도 산사태, 홍수 등의 자연재해 사망자 숫자가 공개되지 않았다.노벨평화상 수상자이자 야권 지도자인 마리아 코리나 마차도는 “정부가 피해 규모를 은폐하고 있다”고 비난했다.