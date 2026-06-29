코피 흘리며 가로등에 꽁꽁 묶인 도둑들…홀연히 사라진 ‘멕시코 배트맨’ 누구?

세줄 요약 멕시코 할리스코주 라고스 데 모레노에서 오토바이 도둑으로 추정되는 남성들이 가로등 기둥에 테이프로 묶인 채 잇따라 발견됐다. 이마에는 ‘도둑’ 낙서가 적혔고 일부는 피를 흘리기도 했다. 경찰은 최소 5건을 접수하고 용의 차량을 추적 중이다. 오토바이 도둑 추정 남성들 가로등에 결박 발견

이마에 도둑 낙서, 일부는 피흘린 채 병원 이송

경찰, 최소 5건 접수하고 정체불명 인물 추적

이미지 확대 멕시코 할리스코주 라고스 데 모레노 지역에서 이른바 ‘멕시코 배트맨’에게 붙잡혀 가로등에 묶인 채 발견된 남성들의 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 멕시코 할리스코주 라고스 데 모레노 지역에서 이른바 ‘멕시코 배트맨’에게 붙잡혀 가로등에 묶인 채 발견된 남성들의 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처.

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멕시코에서 오토바이 도둑을 직접 때려잡아 전봇대에 꽁꽁 묶고 이마에 ‘도둑’이라고 낙서한 뒤 홀연히 사라지는 정체불명의 인물이 등장해 경찰이 추적에 나섰다.28일(현지시간) 더 선, 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 멕시코 할리스코주 라고스 데 모레노 지역에서 정체를 알 수 없는 인물이 용의자들을 직접 붙잡아 가로등 기둥에 묶어두는 사건이 잇따르고 있다. 지난 2주 사이에만 최소 5명이 이런 방식으로 발견됐다.현장에서 발견된 남성들은 가로등 기둥에 몸통이 테이프로 단단히 감긴 채 입까지 막혀 있었다. 이마에는 스페인어로 도둑을 뜻하는 ‘라테로’(ratero)라는 글씨가 마커펜으로 큼직하게 적혀 있었고, 입 주변에는 콧수염과 고양이 수염 낙서가 그려져 있었다.기둥 위쪽에는 분홍색 종이에 이들이 저지른 범행 내용을 적은 안내판이 걸려 있었다. 이들이 훔친 것으로 추정되는 오토바이도 근처에 세워져 있었다.일부는 피를 흘리거나 멍이 든 채 발견되기도 했다. 이들은 경찰에 발견된 직후 모두 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.오토바이 절도가 기승을 부리는 이 지역에서 첫 사건이 터진 건 지난 13일이다. 당시 한 젊은 남성이 도둑이라고 쓰인 팻말을 목에 건 채 기둥에 묶여 있는 상태로 발견됐다.이후 며칠 새 비슷한 수법의 사건이 잇따라 신고됐다. 후안 파블로 에르난데스 할리스코주 치안국장은 현재까지 총 5건이 접수됐다고 밝혔다. 아직 붙잡힌 용의자는 없지만 경찰은 사건과 연관된 것으로 보이는 차량 두 대를 파악해 둔 상태다.한편 이 지역은 멕시코에서 가장 악명 높은 범죄 조직 중 하나인 ‘할리스코 신세대 카르텔’(CJNG)의 근거지이기도 하다. 최근 세력을 빠르게 불리며 영향력을 넓혀가고 있는 조직이다.