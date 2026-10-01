평화외교 송영길·국방 김병주… 李, 당청 가교 세우고 외교안보 보강

외교·안보 라인 전면 보강

이미지 확대 송영길(왼쪽) 대통령 직속 평화외교특별보좌관, 김병주 국방정책특별보좌관 닫기 이미지 확대 보기 송영길(왼쪽) 대통령 직속 평화외교특별보좌관, 김병주 국방정책특별보좌관

세줄 요약 이재명 대통령이 송영길 의원을 평화외교특보, 김병주 의원을 국방정책특보로 위촉해 외교·안보 라인을 강화했다. 여당 의원을 전진 배치해 전문성을 살리고, 당청 소통과 물밑 대응을 함께 높이려는 포석으로 읽힌다. 송영길·김병주 특보 위촉, 외교안보 라인 강화

평화외교·국방정책 분리, 분야별 보좌 기능 보강

강훈식 거취 미정, 원민경 장관 유임 기조

2026-10-02 6면

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이재명 대통령이 1일 더불어민주당 송영길·김병주 의원을 각각 대통령 직속 평화외교특별보좌관과 국방정책특별보좌관으로 위촉한 것은 해당 분야 전문성을 갖춘 여당 의원을 전진 배치해 외교·안보 라인을 강화하는 동시에 당청 간 소통을 강화하려는 ‘다중 포석’으로 읽힌다.성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 춘추관에서 브리핑을 열고 송 의원에 대해 “국회 외교통일위원장을 역임하는 등 외교·통일 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 쌓아온 6선 국회의원”이라며 “국내외 다양한 네트워크를 토대로 균형 잡힌 관점에서 국익 외교의 공간을 넓혀 나갈 것”이라고 기대했다. 4성 장군 출신인 김 의원에 대해선 “국방 정책 전문가”라며 “국가안보와 국방개혁 과제에 국민의 목소리를 더해줄 적임자”라고 했다.이에 송 의원은 페이스북에 “이 대통령께서 대한민국의 국익을 지키고 한반도 평화의 새로운 길을 열어가실 수 있도록 온 힘을 다해 보좌하겠다”고 했다. 김 의원은 “주신 믿음만큼 사심을 버리고 이재명 정부 성공과 강력한 대한민국 건설을 위해 신명을 바쳐 일하겠다”고 밝혔다.여권에서는 산적한 외교·안보 현안을 풀어가기 위해선 여당의 뒷받침이 필요하다고 보고 전문성을 갖춘 의원들을 중용한 것이란 해석이 나왔다. 여권 관계자는 “외교·안보는 상대가 있는 만큼 정부가 공개적으로 대응하기 어려워 물밑 작업이 필요한 경우가 많다”며 “각 의원의 전문성을 활용하면서 당과 청와대가 혼연일체로 대응할 수 있도록 하려는 취지로 보인다”고 말했다.이재명 정부 출범 이후 공석으로 유지됐던 대통령 외교안보특별보좌관을 평화외교와 국방정책으로 나눈 점도 눈에 띈다. 또 다른 여권 관계자는 “위성락 국가안보실장을 중심으로 한 기존 체제를 존중하면서 분야별 보좌 기능을 보강하려는 것으로 보인다”고 했다.반면 관심을 모았던 강훈식 대통령 비서실장의 거취는 이번 인사에서 결론 나지 않았다. 성 수석은 강 실장의 거취에 대해 “인사권자께서 고민 중인 것으로 알고 있다”고 말했다. 여권 관계자는 “비서실장은 비서실 전체를 총괄하면서 고도의 정무적 판단을 해야 하는 자리”라며 “현역 의원을 데려오기도 쉽지 않은 만큼 후임자를 찾는 데 고민이 클 것”이라고 전했다.이런 가운데 원민경 성평등가족부 장관은 용혜인 전 후보자가 각종 논란 끝에 낙마하면서 유임으로 가닥이 잡혔다. 원 장관은 정부서울청사에서 열린 성평등부 출범 1주년 브리핑에서 “청와대로부터 조직을 잘 추슬러 달라는 당부를 받았다”며 “지난 7월 국민과 대통령께 보고했던 정책 과제를 흔들림 없이 추진하기 위해 노력하겠다”고 말했다.