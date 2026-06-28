사흘 새 규모 7.2·6.1·진도 6약…일본 잇단 강진에 불안감

세줄 요약 일본에서 최근 규모 5~7대 지진이 연이어 발생해 불안감이 커졌다. 이와테현 앞바다에서는 사흘 전 규모 7.2 강진 뒤 다시 6.1 지진이 났고, 야마나시현 지진을 계기로 후지산 화산 활동과의 연관성 우려도 나왔다. 다만 일본 정부와 전문가들은 뚜렷한 관련성은 없다고 봤다. 이와테현 해역 규모 6.1 지진 발생

사흘 전 7.2 강진과 같은 활동대 분석

후지산 연관성 우려 속 정부는 부인

이미지 확대 25일 일본 동북부 이와테현 앞바다에서 규모 6.9, 진도 6강의 지진이 발생한 후 아오모리현 하치노헤의 한 슈퍼마켓 자동문이 파손돼 있다.

하치노헤 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 25일 일본 동북부 이와테현 앞바다에서 규모 6.9, 진도 6강의 지진이 발생한 후 아오모리현 하치노헤의 한 슈퍼마켓 자동문이 파손돼 있다.

하치노헤 AP 뉴시스

이미지 확대 25일 일본 동북부 이와테현 앞바다에서 규모 6.9, 진도 6강의 지진이 발생한 후 아오모리현 하치노헤의 한 건물 외벽이 일부 파손돼 있다. 하치노헤 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 25일 일본 동북부 이와테현 앞바다에서 규모 6.9, 진도 6강의 지진이 발생한 후 아오모리현 하치노헤의 한 건물 외벽이 일부 파손돼 있다. 하치노헤 AP 뉴시스

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일본에서 최근 규모 5~7 수준의 강한 지진이 잇따르면서 불안감이 커지고 있다. 사흘 전 규모 7.2의 강진이 발생한 이와테현 앞바다에서 다시 규모 6.1의 지진이 발생한 가운데 후지산 인근 야마나시현에서 발생한 강진을 계기로 화산 활동과의 연관성을 우려하는 목소리도 나오고 있다.28일 일본 기상청에 따르면 이날 오전 5시 21분쯤 이와테현 모리오카시 동북동쪽 약 120㎞ 해역에서 규모 6.1의 지진이 발생했다. 쓰나미 우려는 없었다. 마이니치신문은 이번 지진이 지난 25일 규모 7.2의 강진이 발생했던 것과 같은 지진 활동대에서 일어난 것으로 분석됐다고 보도했다.최근 일본에서는 규모 5 이상 지진이 잇따르고 있다. 지난 16일 군마·사이타마현에서 규모 5.5의 지진이 발생했고, 25일에는 이와테현 앞바다에서 규모 7.2의 강진이 발생했다. 이어 26일에는 후지산 인근인 야마나시현 동부를 진앙으로 규모 5.6의 지진이 발생해 후지카와구치코마치에서 최대 진도 6약, 오쓰키시에서 진도 5강의 흔들림이 관측됐다.야마나시현 지진 이후 일각에서는 후지산 화산 활동과의 연관성을 우려하는 목소리가 나왔지만 일본 정부는 관련성을 부인했다.일본 지진조사위원회는 전날 임시회의를 열고 이번 지진이 필리핀해판이 육지판과 충돌하면서 발생한 역단층형 지진으로 분석됐다고 밝혔다. 이어 진원 일대는 2012년과 2021년에도 규모 5급 지진이 발생했던 지진 다발 지역이라며 앞으로도 비슷하거나 다소 더 큰 규모의 지진이 발생할 가능성을 배제할 수 없다고 설명했다.연이은 지진 소식에 일본에서는 불안감을 호소하는 반응도 이어지고 있다. 야후재팬 등 포털에는 “최근 규모 5~6 수준의 지진이 너무 자주 발생한다”, “지진 속보가 뜰 때마다 긴장하게 된다”, “비상식량과 생필품을 다시 점검해야겠다”는 등의 댓글이 잇따랐다.전문가들은 최근 일본 각지에서 발생한 강진을 하나의 원인으로 연결하거나 특정 대지진의 전조로 단정할 과학적 근거는 아직 없다고 평가했다. 지진조사위원회는 “일본 주변에서는 4개의 지각판이 맞물려 연간 진도 1 이상 지진이 평균 2000차례 발생한다”며 “큰 지진 이후에는 지진이 발생하기 쉬운 시기가 있지만 장기적으로는 자연적인 변동의 범위 안에서 이해하는 것이 적절하다”고 했다.