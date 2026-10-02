스포츠 [포토] ‘허공 보고 발차기’ 버추얼 태권도 입력 2026-10-02 10:28 수정 2026-10-02 10:31 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/2026/10/02/20261002800003 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 버추얼 태권도 혼성 16강에서 한국 안향식(오른쪽)이 베트남 쩌우 응옥 뚜옛 상을 상대하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 경기가 열린 아시안게임은 언제 개최 예정인가요? 2024년 2026년