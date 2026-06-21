벽장, 트럭, 골프장서…학생들과 성관계한 여교사 얼굴 공개한 美

세줄 요약 미국 조지아주 한 고교의 20대 여교사가 학생 최소 6명을 성추행한 혐의로 기소됐다. 교실 벽장과 트럭, 골프장 차량 등에서 성관계를 맺고 음란 사진·영상을 보낸 정황이 확인됐다. 일부 학생은 온리팬스 계정을 폭로하겠다며 협박한 사실도 수사 중이다. 학생 최소 6명 성추행 혐의로 기소

벽장·트럭·골프장 차량서 성관계 정황

온리팬스 빌미 학생 협박 정황 수사

이미지 확대 미국 조지아주 더글러스 카운티의 알렉산더 고등학교에서 생물을 가르쳤던 전직 교사 마리스 니콜스(25)가 최소 6명의 청소년을 성추행한 혐의로 기소됐다. 더글러스 카운티 보안관 사무소 닫기 이미지 확대 보기 미국 조지아주 더글러스 카운티의 알렉산더 고등학교에서 생물을 가르쳤던 전직 교사 마리스 니콜스(25)가 최소 6명의 청소년을 성추행한 혐의로 기소됐다. 더글러스 카운티 보안관 사무소

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미국 조지아주 한 고등학교에서 학생들을 성추행한 혐의로 기소된 20대 여교사가 일부 학생들에게 거꾸로 협박을 당한 정황이 드러나 현지 경찰이 수사에 착수했다.19일(현지시간) 미국 매체 폭스5 애틀랜타 등에 따르면 조지아주 더글러스 카운티 알렉산더 고등학교에서 생물 교사로 근무했던 마리스 니콜스(25)가 학생 최소 6명을 성추행한 혐의로 기소됐다.수사 결과 니콜스는 학생 최소 2명과 수차례 성관계를 가졌고, 다수의 학생에게 음란한 사진과 영상, 메시지를 보낸 것으로 조사됐다. 지난 4월에는 교실 벽장에서, 지난달 2일에는 주차된 트럭 뒷좌석에서 각각 다른 학생과 성관계를 가졌다. 사흘 뒤인 지난달 3일에는 골프장에 주차된 차량 안에서 또 다른 학생과 부적절한 관계를 맺은 것으로 파악됐다.니콜스는 남학생들에게 본인이 원하는 성행위를 묘사한 문자메시지를 보내거나, 나체 사진과 학생과의 성관계 영상을 전송하기도 한 것으로 드러났다. 16세 미만 미성년자와의 영상통화 중 성인용품을 사용했다는 의혹도 받는다. 한 여학생에게는 나체 사진을 보낸 뒤 청소년 관람 불가 영화 ‘그레이의 50가지 그림자’를 함께 보고 이야기하자고 요구한 것으로 조사됐다.니콜스는 미성년자 성추행 혐의 2건, 교직원 지위를 이용한 성범죄 혐의 5건, 미성년자 유인 혐의 4건, 증거 조작 혐의 등으로 기소됐다. 피해 학생 중 최소 4명은 니콜스가 2023년부터 근무해 온 이 학교 재학생인 것으로 확인됐다.더글러스 카운티 교육청은 “직업윤리 기준을 위반한 용납할 수 없는 행위”라며 “의혹을 인지한 즉시 조사에 착수했다”고 밝혔다.그런데 수사 과정에서 뜻밖의 정황이 포착됐다. 일부 학생이 니콜스가 유료 성인 콘텐츠 플랫폼 ‘온리팬스’ 계정을 운영한다는 사실을 알아내 이를 빌미로 협박한 정황이 드러난 것이다. 학생들은 “성적을 올려주지 않으면 온리팬스 계정을 폭로하겠다”며 압박한 것으로 전해졌다.현지 경찰은 협박 의혹의 사실관계를 확인하기 위해 온리팬스 관련 기록과 니콜스의 노트북·휴대전화 등 전자기기, 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보하는 수색영장을 신청했다.영장에는 니콜스가 행동·정신 건강 문제로 두 차례 이상 치료받은 의료 기록도 포함됐다. 처방받은 약물이 그의 기억력이나 판단력, 행동에 영향을 미쳤을 가능성을 확인하기 위한 조치로 알려졌다.