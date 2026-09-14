김성수 “이재명 대통령 사건, 9일 만에 파기환송 이례적”

金대법관 후보자 청문회

이미지 확대 김성수(사법연수원 24기) 대법관 후보자가 14일 국회에서 열린 대법관 임명 동의에 관한 인사청문특별위원회에 출석해 선서하고 있다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김성수(사법연수원 24기) 대법관 후보자가 14일 국회에서 열린 대법관 임명 동의에 관한 인사청문특별위원회에 출석해 선서하고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 김성수 대법관 후보자는 이재명 대통령 공직선거법 사건의 9일 만 파기환송이 절차상 이례적이었다고 평가했다. 파기환송심은 사실관계와 증거를 다시 볼 수 있다고 했고, 대법원장과 대통령은 상호존중 관계라고 밝혔다. 처남 찬스 논란에는 사과하며 증여세 납부 절차를 진행 중이라고 했다. 이재명 사건 9일 만 파기환송 이례성 언급

파기환송심 사실관계·증거 재검토 가능성 설명

처남 찬스 논란 사과와 증여세 납부 진행

2026-09-15 8면

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대선 직전이던 지난해 5월 대법원 전원합의체가 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건에 파기환송 판결을 한 것에 대해 김성수(사법연수원 24기) 대법관 후보자는 “절차적 진행이 다소 이례적이었다”고 평가했다. 파기환송심에서 사실관계 등을 다시 검토할 수도 있다고도 했다.김 후보자는 14일 국회 인사청문회에서 ‘이재명 당시 대선 후보 선거법 사건을 대법원 전원합의체가 단 9일 만에 끝내는 게 가능하냐. 상식적으로 말해보라’는 더불어민주당 채현일 의원의 질문에 이같이 답했다.김 후보자는 “다만 구체적인 사건에 대해서는 재판부에서 여러 가지 모든 상황을 고려해서 검토하고 절차 진행도 결정하는 것”이라며 “지금 제 입장에서 그것이 적절했는지를 말씀드리기는 어렵다”고 말했다.김 후보자는 ‘대법원에서 유죄 취지로 파기환송하면 2심은 그 결정에 기속되느냐’는 국민의힘 주진우 의원의 질의에는 “사실관계 등도 다시 검토해야 할 상황일 수 있다”고 답했다. 그는 “파기는 사실관계부터 다시 보라는 의미도 포함돼 있기 때문에 법리적인 부분은 그렇다고 해도 전체적으로 다시 증거 조사도 할 필요가 있다고 생각하고 그렇게 한다”고 설명했다.조희대 대법원장의 대법관 서면 제청 논란 및 청와대의 후보 재제청 요구와 관련, ‘대법원장이 대통령 부하냐’는 주 의원의 질의에는 “상호 존중해야 하는 지위에 있다고 생각한다”고 말했다.김 후보자는 “대법원장께서 굉장히 오랫동안 숙고하고 계시는 와중이고 여러 가지 법리적인 검토뿐만 아니라 정치적인 상황도, 다 여러 가지 사법행정권자로서 고려하고 있으실 상황인 것으로 알고 있다”고 말했다.검증 과정에서 제기된 이른바 ‘처남 찬스’ 논란에는 사과했다. 김 후보자는 2021년 6월 처남이 서울 강남구 도곡렉슬 아파트를 15억원대 전세 계약을 체결하고, 이를 김 후보자에게 시세보다 저렴하게 다시 전세를 주는 전대차 방식을 활용한 것으로 드러났다. 월세 34개월 치를 처남에게 지급하지 않았다는 의혹도 불거졌다.김 후보자는 이에 대해 “처남이 다니던 판교 회사가 본점을 역삼동 인근으로 옮기는 상황이 돼 장모님께서 저희 가족과 같이 살지 않겠냐고 제안해 처남이 역삼동 아파트를 매수하게 됐다”며 “최근 증여세 납부 대상인지 여부 등을 세무사를 통해 검토했고 오늘 오전 중으로 과세 대상이 되는 부분에 대해선 납부 절차를 진행하고 있다”고 했다.