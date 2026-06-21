[속보] 트럼프, 네타냐후에 ‘총리 그만하고 싶나’…휴전 압박

세줄 요약 트럼프가 네타냐후 총리의 재선 가능성과 정치생명까지 언급하며 압박 수위를 높였다. 이스라엘이 미국·이란 종전 협상 뒤에도 레바논 공습을 이어가자 불만을 드러냈고, 휴전과 후속 협상 관리에 직접 나선 모습이다. 트럼프, 네타냐후 정치생명까지 거론한 압박

레바논 공습 지속에 휴전 이행 불만 표출

미·이란 협상 뒤 이스라엘 변수 직접 관리

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 12월 29일 미국 플로리다주 팜비치 마러라고에서 열린 기자회견에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 악수하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 12월 29일 미국 플로리다주 팜비치 마러라고에서 열린 기자회견에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 악수하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 인공지능 도구로 생성한 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 자료사진. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 인공지능 도구로 생성한 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 자료사진. 서울신문

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도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 정치생명까지 거론하며 압박 수위를 높이고 있다. 미국과 이란의 종전 협상 이후에도 이스라엘이 레바논 공습을 이어가자 네타냐후 총리를 향해 사실상 ‘총리 자리를 잃을 수 있다’는 경고를 보냈다는 해석이 나온다.트럼프 대통령은 20일(현지시간) 트루스소셜에 ‘네타냐후의 흔들리는 재선 기회, 트럼프가 카드를 쥐고 있다’는 제목의 미국 온라인 매체 ‘저스트 더 뉴스’ 기사를 공유했다.기사에는 트럼프 대통령이 이스라엘 언론과의 인터뷰에서 “(이스라엘 선거에) 누가 출마하는지 지켜봐야 한다”며 “나는 비비(네타냐후의 애칭)와 좋은 관계를 유지하고 있지만 그는 더 이성적일 필요가 있다”고 말한 내용이 담겼다.또 네타냐후 총리의 잠재적 경쟁자인 나프탈리 베네트 전 총리와 가디 아이젠코트 의원도 언급됐다. 현직 총리의 정적들까지 거론하며 사실상 정치적 경고 메시지를 보낸 셈이다.트럼프 대통령의 불만은 최근 이스라엘의 레바논 공습에서 비롯된 것으로 보인다.이스라엘은 미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU) 체결 이후에도 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공습을 이어갔다. 이에 트럼프 대통령은 이달 초 네타냐후 총리와의 통화에서 강한 불만을 드러낸 것으로 알려졌다.미국 언론 보도에 따르면 트럼프 대통령은 당시 네타냐후 총리에게 “도대체 무슨 짓을 하고 있는 것이냐” “미쳤다” “감사할 줄 모른다”고 질책했다. 이어 “내가 아니었으면 감옥에 있었을 것”이라고 말한 것으로 전해졌다.이는 부패 혐의로 재판을 받고 있는 네타냐후 총리를 자신이 정치적으로 지원해 왔다는 점을 상기시키며 압박한 것으로 해석된다.실제 네타냐후 총리는 현재 부패 혐의와 관련한 여러 건의 형사 재판을 받고 있다. 또한 2023년 하마스의 기습 공격을 막지 못했다는 책임론도 여전히 제기되고 있다.이스라엘 안팎에서는 네타냐후 총리가 정치적 생존을 위해 전쟁을 쉽게 멈추지 못하는 것 아니냐는 분석도 나온다. 전시 체제가 종료되면 연립정부가 흔들릴 수 있고, 중단됐던 사법 리스크도 다시 부각될 수 있기 때문이다.월스트리트저널은 최근 미국과 이란의 종전 협상 이후 양국 정상의 관계가 눈에 띄게 냉각됐다고 보도했다. 신문은 네타냐후 총리가 트럼프 대통령과의 통화 때마다 이란에 대한 추가 군사 조치를 요구했고, 이에 트럼프 대통령이 상당한 피로감을 느꼈다고 소식통을 인용해 전했다.일각에서는 트럼프 대통령이 미국·이란 후속 협상을 앞두고 이스라엘 변수 관리에 직접 나선 것 아니냐는 분석도 나온다. 특히 레바논 휴전과 이란 핵 문제를 둘러싼 협상이 진행 중인 상황에서 네타냐후 총리를 향한 미국의 압박 수위도 한층 높아지는 분위기다.