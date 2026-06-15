“축구 경기날엔 회사 오지 마세요”…월드컵 맞아 ‘큰 결심’한 이곳

월가 은행들, 월드컵 인파에 ‘원격 근무’ 허용

이미지 확대 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 LA 메모리얼 콜리세움에 마련된 FIFA 팬 페스티벌에서 브라질 축구 팬들이 브라질 대 모로코 경기를 관람하고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 LA 메모리얼 콜리세움에 마련된 FIFA 팬 페스티벌에서 브라질 축구 팬들이 브라질 대 모로코 경기를 관람하고 있다. AFP 연합뉴스

세줄 요약 골드만삭스와 JP모건 체이스가 북중미 월드컵 기간 뉴욕 등 개최 도시의 통근 대란을 우려해 경기 당일 원격근무 신청을 허용했다. 메트라이프 스타디움에 수십만 명이 몰릴 전망이라 교통 혼잡을 줄이려는 조치다. 월드컵 기간 출근 의무 일시 완화

뉴욕 등 개최 도시 통근 대란 대비

원격근무, 비상 수단으로 재평가

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월가의 주요 투자은행(IB)인 골드만삭스와 JP모건 체이스가 북중미 월드컵 기간 사무실 출근 의무화를 일시적으로 완화하기로 했다. 교통 혼잡과 통근 대란에 대비하기 위한 조치다.파이낸셜타임스(FT)는 13일(현지시간) 사안에 정통한 관계자를 인용해 “월스트리트의 대형 은행들이 뉴욕을 포함한 월드컵 개최 도시의 통근난 가능성을 경고하며 직원들에게 경기 당일 원격 근무를 신청할 수 있도록 허용했다”고 전했다.이번 조치는 한 달간 이어지는 월드컵이 개최국 전역의 교통망에 상당한 부담을 줄 수 있다는 우려 속에 나왔다. 뉴욕과 뉴저지 일대에는 앞으로 수십만 명의 축구 팬들이 몰릴 것으로 예상된다. 뉴저지 메트라이프 스타디움에서는 결승전을 포함해 총 8경기가 열린다.골드만삭스와 JP모건은 월가에서 원격 근무를 가장 강력하게 반대해온 곳이다. 골드만삭스는 코로나19 팬데믹 시기 도입된 원격 근무를 빠르게 종료한 첫 주요 은행 중 하나였고, JP모건도 지난해 대부분의 직원에게 주 5일 사무실 출근을 지시했다.데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)는 과거 원격 근무를 “일시적 일탈”이라고 표현했으며, 제이미 다이먼 JP모건 CEO는 지난해 내부 타운홀 미팅에서 욕설이 섞인 거친 언사로 원격 근무 정책을 맹비난한 바 있다.코로나19 팬데믹 이후 유연근무 정책을 유지해온 씨티그룹도 월드컵 기간 개최 도시에 있는 하이브리드 근무(사무실 출근과 원격 근무 병행) 직원들에게 원격 근무를 권장한 것으로 전해졌다.FT는 기업들의 이같은 조치에 대해 “금융권 회사들이 직원들에게 전면 사무실 복귀를 지시했음에도 원격 근무가 여전히 혼란 상황을 관리할 수 있는 유용한 비상 수단임을 보여준다”고 평가했다.한편 2026 북중미 월드컵은 미국과 멕시코, 캐나다 등 3개국이 공동 개최하고, 104경기가 11일부터 39일간 펼쳐진다.