[르포] 백악관서 열린 트럼프 80번째 생일 기념 UFC...일각에선 반대 시위로 맞불

세줄 요약 트럼프 미국 대통령의 80번째 생일에 백악관 남쪽 잔디밭에서 UFC 경기가 열렸다. 관람객들은 일찍부터 줄을 서며 ‘트럼프’와 ‘USA’를 외쳤고, 백악관 인근에서는 ‘왕은 없다’ 피켓을 든 반대 시위가 벌어졌다. 철통 경비 속에서 행사는 미국의 분열을 드러냈다. 백악관서 트럼프 생일 기념 UFC 개최

관람객 환호와 반대 시위대 맞불 집회

철통 경비 속 미국 사회 분열 재확인

이미지 확대 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 남쪽 잔디밭에서 열린 ‘UFC 프리덤 250’ 경기 도중 불꽃놀이가 펼쳐지고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 남쪽 잔디밭에서 열린 ‘UFC 프리덤 250’ 경기 도중 불꽃놀이가 펼쳐지고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 인근에서 시위대가 트럼프 대통령을 비난하는 퍼포먼스를 펼치고 있다. 워싱턴DC 임주형 특파원 닫기 이미지 확대 보기 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 인근에서 시위대가 트럼프 대통령을 비난하는 퍼포먼스를 펼치고 있다. 워싱턴DC 임주형 특파원

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도널드 트럼프 미국 대통령의 80번째 생일인 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 인근. 트럼프 대통령이 자신의 생일과 미국 건국 250주년을 기념해 백악관 남쪽 잔디밭에서 개최한 ‘종합격투기(UFC) 프리덤 250’ 경기를 관람하기 위해 정오 무렵부터 관람객이 몰리기 시작했다. 이날 경기는 오후 8시에 시작됐지만 성조기 문양이 새겨진 티셔츠 등을 입은 관람객들은 일찌감치 줄을 서 대기했다. 이들은 행사 보안을 위해 배치된 경찰이나 주방위군이 지나갈 때마다 ‘트럼프’ ‘USA’ 등을 외치며 환호했다.반면 백악관으로 들어가는 입구 근처엔 수십명의 시위대가 트럼프 대통령을 비판하는 ‘왕은 없다’(NO Kings) 등의 피켓을 든 채 집회를 벌여 대조를 이뤘다. 이들은 트럼프 대통령과 행정부 주요 관계자들의 얼굴 모형을 든 채 감옥에 갇히는 퍼포먼스를 연출했고, 반(反)트럼프 시위에서 단골로 등장하는 개구리 복장을 한 사람도 있었다.이처럼 이날 미국인들은 ‘격투장’이 된 백악관 앞에서 ‘총성 없는 내전’을 벌이며 둘로 쪼개진 미국의 현실을 그대로 보여줬다.시위대 토드 미첼은 “이번 행사는 대통령의 측근과 UFC 측이 돈을 벌도록 기획된 이벤트”라고 지적했다. 자신을 로버트라고 밝힌 한 남성은 “대통령이 순전히 과시욕으로 정당한 절차를 거치지 않은 이벤트를 개최했다”며 “(미성년자 성착취범 수사 기록인) 엡스타인 파일에 대한 관심을 돌리기 위한 것”이라고 목소리를 높였다.일부 관람객은 이런 시위대에 야유를 보내며 신경전을 벌이기도 했다. 시위대 한 인사가 ‘미국의 잔디밭에서 나가라’는 피켓을 든 채 행진하자 “당신은 패배자다. 아무도 당신을 좋아하지 않는다”고 조롱했다. 미 보안당국은 백악관으로 통하는 모든 길목을 바리케이드로 차단하고 진공 상태로 만드는 등 철통 경계를 펼쳤다. 경찰은 물론 말을 탄 기마경찰과 주방위군, 비밀경호국(SS) 요원까지 배치됐다.트럼프 대통령이 경기 시작 시간에 맞춰 입장하자 미국 국가가 연주되고 상공에선 12대의 전투기가 축하 비행을 했다. 트럼프 대통령은 멜라니아 여사 등 가족 및 데이나 화이트 UFC 회장 등과 함께 경기를 관전했다. 스콧 베센트 재무장관과 피트 헤그세스 국방장관 등 내각 주요 참모도 모습을 드러냈다. 백악관 내 경기장에는 4500여명이 입장해 관람했고, 입장권을 구하지 못한 사람을 위해 남쪽 엘립스 공원에 대형 스크린도 설치됐다.트럼프 대통령은 관람석에서 자국 선수들에게 일방적 응원을 보내며 생일을 자축했다. 미국 국적의 선수가 캐나다 선수를 상대로 싸울 때 ‘USA’라고 적힌 흰색 모자를 착용하며 응원했고, 그가 승리하자 직접 악수를 나눴다. 친트럼프 성향으로 유명한 한 헤비급 선수는 경기에서 승리한 후 트럼프 대통령에게 감사를 전하더니 갑자기 버락 오바마 전 대통령 부인 미셸 여사를 겨냥해 “그는 남자다”라고 하기도 했다. 전직 대통령 영부인이 남성이라는 황당한 극우 음모론이 건국 250주년 행사에서 전파를 타는 미국의 암울한 현실을 보여주는 순간이었다.