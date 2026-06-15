[속보] 미-이란, 전쟁 종식 합의…오는 19일 스위스서 평화협정 서명

세줄 요약 미국과 이란이 106일 만에 전쟁 종식에 합의했다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협의 전면 통행 재개와 미 해군 봉쇄 해제를 발표했다. 파키스탄 총리는 19일 스위스 서명식을 예고했고, 이란도 즉각적이고 영구적인 전쟁 중단을 선언했다. 미국·이란, 106일 만에 전쟁 종식 합의

호르무즈 해협 재개방·미 해군 봉쇄 해제

19일 스위스 평화협정 서명 예정

이미지 확대 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. AP·AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. AP·AFP 연합뉴스

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미국과 이란이 전쟁 종식에 전격 합의했다. 지난 2월 28일 미국·이스라엘의 연합공격으로 불붙은 이란전쟁은 106일 만에 막을 내리게 됐다.도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “이란 이슬람 공화국과의 협상이 타결됐다”며 “호르무즈 해협의 전면적인 통행 재개를 전면 허용하고, 미 해군의 봉쇄도 즉시 해제한다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 “세계의 선박들이여, 엔진을 켜라. 석유가 흐르게 하라”는 문구로 합의의 의미를 강조했다.그간 협상 중재를 맡아온 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 또한 엑스(X)를 통해 “양측은 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사 작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언했다”며 오는 19일 스위스에서 공식 서명식이 열릴 예정이라고 설명했다.아울러 그는 협상 타결에 따라 이번 주부터 중재국 주도 후속 회의가 이어질 것임을 시사했다.이란 외무부 역시 “오늘 밤부터 여러 전선에서 진행 중인 전쟁을 즉각적이고 영구적으로 중단한다”고 공식 발표했다.다만 이번 합의의 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았다고 AP통신이 전했다. 호르무즈 해협이 얼마나 빠르게 전면 개방될지도 불확실하다.앞서 미국은 해협이 다시 열리는 시점에 맞춰 이란 항구에 대한 봉쇄를 완화하고, 이란의 원유 수출길을 다시 열어주기 위해 제재 조치를 일부 해제하겠다는 의사를 밝힌 바 있다.