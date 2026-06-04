“‘장난’ 한 번 쳤다가 4800만원 물어줄 판”…대만서 20대男 라이터로 벌인 짓

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세줄 요약 대만 타오위안의 한 대형마트에서 20세 남성이 살충제에 라이터 불을 붙이는 장난을 하다 화재를 냈다. 불길은 9분 만에 매장 전체로 번졌고, 건물과 상품이 크게 손상돼 피해액이 205억원으로 추산됐다. 법원은 보험사 청구를 받아들여 약 4800만원 배상을 명령했다. 살충제에 라이터 불 붙인 장난, 대형 화재로 확산

9분 만에 매장 전체 화염, 피해액 205억원 추산

법원, 보험사 청구 인정해 4800만원 배상 판결

이미지 확대 20대 청년의 불장난으로 화재가 발생한 대만 타오위안시 까르푸 매장. 웨이보 닫기 이미지 확대 보기 20대 청년의 불장난으로 화재가 발생한 대만 타오위안시 까르푸 매장. 웨이보

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장난삼아 살충제에 불을 붙인 20대 청년의 철없는 행동이 대만의 한 대형마트를 잿더미로 만들었다. 피해액만 우리 돈으로 200억원이 넘는 것으로 추산됐고, 법원은 이 청년에게 약 4800만원을 배상하라고 판결했다.3일(현지시간) 대만 TVBS 등 외신에 따르면 지난 2023년 12월 3일 새벽 3시쯤 당시 20세였던 궈씨는 친구 2명과 함께 대만 타오위안시의 까르푸 매장을 찾았다. 지하 1층 세제·청소용품 코너를 둘러보던 궈씨는 진열대에 놓인 살충제 캔을 집어 들고, 라이터 불꽃에 살충제를 뿌리는 장난을 시작했다.그 순간, 거대한 불길이 뿜어져 나왔다. 궈씨는 깜짝 놀랐다. 그는 노즐에 불씨가 남아 있는지 확인하지도 않은 채 살충제 캔을 서둘러 선반에 올려놓고 자리를 피했다. 그로부터 불과 9분 만에 잔불이 주변의 다른 살충제로 옮겨붙으며 연쇄 폭발이 일어났다. 순식간에 매장 전체가 화염에 휩싸였다.화재로 건물 구조가 크게 손상됐으며, 내부 상품 역시 타버리거나 못 쓰게 됐다. 마트 내 입점해 있던 커피 매장도 불길을 피하지 못했다. 전체 피해액은 4억 2000만 대만달러(약 205억원)에 달한 것으로 추산됐다.보험사는 궈씨를 상대로 대위변제 청구 소송을 냈다.초기 청구액은 400만 대만달러(약 1억 9500만원)가 넘었지만 보험사가 공인 감정인을 통해 실제 피해를 꼼꼼히 따진 결과 실제 손해 배상액은 97만 9326대만달러(약 4800만원)로 산정됐다.궈씨는 법정에서 보험사의 청구 내용을 모두 인정했다. 타오위안 지방법원은 궈 씨가 97만 9326대만달러에 소장 송달 다음 날부터 완제일까지 연 5% 이자를 더해 지급해야 한다고 선고했다.검찰은 궈씨가 불길에 놀라 무심코 캔을 선반에 올려놓은 것으로 봐서 고의적인 방화 의도는 없었다고 판단했다. 사건 직후 궈씨가 현장을 벗어나지 않고 경찰 조사에서 자신이 불을 낸 장본인임을 스스로 밝힌 점도 고려됐다. 법원은 궈씨에게 징역 6개월에 벌금 납부 전환을 허용하는 판결을 내렸다.