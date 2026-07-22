“실내 흡연 단속합니다” 과태료 218억 부과 ‘발칵’…흡연자 천국에 무슨 일이

세줄 요약 튀르키예 이스탄불주 보건국이 식당·카페·술집 등 134만여 사업장을 점검해 실내 흡연을 허용한 2만5970곳에 218억원 규모 과태료를 부과했다. 681곳은 영업정지 처분도 받았고, 적발 건수는 해마다 늘고 있다. 이스탄불주, 실내 흡연 단속 대폭 강화

2만5970곳 적발, 218억원 과태료 부과

간접흡연 피해와 금연 규칙 준수 강조

이미지 확대 튀르키예 이스탄불의 흡연자. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 튀르키예 이스탄불의 흡연자. EPA 연합뉴스

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담배에 관대한 문화 때문에 한때 ‘흡연자의 천국’으로 불렸던 튀르키예에서 금연과 관련한 단속이 강화되고 있다.21일(현지시간) 아나돌루 통신 등에 따르면 이스탄불주 보건국은 2022년부터 올해 상반기까지 약 5년간 식당, 카페, 술집 등 사업장 134만 9147개를 대상으로 실내 금연 규칙을 준수하는지를 점검했다.그 결과 사업장 내 흡연을 허용한 것으로 나타난 2만 5970개 사업장에 약 6억 9500만 리라(약 218억원)의 과태료를 부과했다. 이들 가운데 681개 사업체는 일시 영업정지 처분까지 받았다.단속에 걸린 사업장은 2022년 3210개, 2023년 3026개, 2024년 4950개, 2025년 8305개로 점차 증가하는 추세다. 올해 들어 5월까지만 6479개 사업장이 적발됐다.세계보건기구(WHO)가 지난해 10월 발표한 보고서에 따르면 튀르키예의 15세 이상 흡연율은 30.8%로 한국 17.6%의 약 두 배 수준이다. 특히 튀르키예 남성의 흡연율이 42.1%로 매우 높다.튀르키예는 2009년부터 식당, 카페, 술집을 포함한 실내 공공장소 흡연을 금지하고 담배꽁초 투기에도 과태료를 물리기 시작했지만, 여전히 카페나 식당에서 담배를 피우는 것이 허용되는 경우가 많다.한 현지 전문가는 전 세계적으로 매년 800만명이 흡연으로 인해 사망하며, 그중 120만명이 간접흡연 노출로 인해 사망한다고 밝혔다.그는 “밀폐된 환경에서 유해 입자 등이 3~6개월 동안 공기 중에 떠다니며 비흡연자의 건강을 위협한다”고 지적했다.튀르키예를 장기 집권 중인 레제프 타이이프 에르도안 대통령은 담배를 매우 싫어하며 주변에도 종종 금연을 권고하는 것으로 알려졌다.에르도안 대통령은 지난해 “강력한 국가는 건강한 사회 위에 세워진다”며 “담배와 술과 같은 해로운 습관으로부터 청년층을 보호하는 것은 우리의 책임”이라고 강조했다.2014년에는 에르도안 대통령이 이스탄불의 상가를 걷다가 카페 발코니에서 흡연하는 청년들을 가리키며 “벌금을 내는 규정이 있다”, “버릇없는 놈”이라고 큰소리로 꾸중을 한 것이 화제가 된 바 있다.