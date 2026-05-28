“평양, 깨끗하고 현대적” 최근 모습 공개…얼마나 달라졌길래 [포착] (영상)

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싱가포르 외교장관, 평양 거리 담은 영상 공개

중국·북한·한국 차례로 방문…28일 한국 찾아

이미지 확대 북한을 들렀다가 한국을 찾은 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관이 북한 평양의 모습을 담은 영상을 공개했다. 발라크리쉬난 장관 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 북한을 들렀다가 한국을 찾은 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관이 북한 평양의 모습을 담은 영상을 공개했다. 발라크리쉬난 장관 페이스북 캡처

북한을 들렀다가 한국을 찾은 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관이 북한 평양의 모습을 담은 영상을 공개했다. 발라크리쉬난 장관 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 북한을 들렀다가 한국을 찾은 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관이 북한 평양의 모습을 담은 영상을 공개했다. 발라크리쉬난 장관 페이스북 캡처

이미지 확대 북한 최선희 외무상이 지난 26일 평양의사당에서 방북한 싱가포르 외무상 비비안 발라크리쉬난과 회담했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다. 2026.5.27 평양 조선중앙통신 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 최선희 외무상이 지난 26일 평양의사당에서 방북한 싱가포르 외무상 비비안 발라크리쉬난과 회담했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다. 2026.5.27 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 조현 외교부 장관이 28일 서울 종로구 외교부에서 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 만나 면담하기 전 기념사진을 찍고 있다. 발라크리쉬난 장관은 이틀전 북한 평양을 찾아 최선희 외무상과 회담했다. 2026.5.28 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조현 외교부 장관이 28일 서울 종로구 외교부에서 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 만나 면담하기 전 기념사진을 찍고 있다. 발라크리쉬난 장관은 이틀전 북한 평양을 찾아 최선희 외무상과 회담했다. 2026.5.28 연합뉴스

세줄 요약 싱가포르 외교장관이 평양 거리 영상을 공개하며 고층 빌딩과 정돈된 도로, 늘어난 차량과 새 건물들을 소개했다. 그는 평양이 현대적이고 체계적으로 계획된 도시라며 8년 전보다 큰 발전을 이뤘다고 평가했다. 평양 거리 영상 공개, 현대적 도시 강조

고층 빌딩·아파트·대중교통 모습 포착

북한 발전 평가와 외교 일정 병행

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북한을 들렀다가 한국을 찾은 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관이 북한 평양의 모습을 담은 영상을 공개해 눈길을 끈다.발라크리쉬난 장관은 28일 자신의 페이스북에 평양의 거리를 촬영한 32초짜리 영상을 올렸다. 영상에는 평양의 고층 빌딩과 아파트, 정리된 거리, 분주히 이동하는 학생과 직장인들, 버스 등 대중교통의 모습이 담겼다.발라크리쉬난 장관은 “평양은 현대적이고 깨끗하며 체계적으로 계획된 도시”라며 “8년 전 마지막으로 방문했을 때보다 계속해서 상당한 발전을 이뤘다. 번화한 거리, 도로 위를 달리는 더 많은 자동차들, 그리고 수많은 새로운 건물들과 개발 단지들이 보인다”고 전했다.이어 “북한은 매우 어려운 여건, 특히 코로나19 팬데믹 기간의 고립 속에서도 이처럼 발전을 이루어냈다”며 “이는 어디에 사는 사람들이든 자신들의 삶을 개선하고 평화 속에서 미래를 건설하기를 원한다는 점을 다시 한번 상기시켜준다”고 했다.발라크리쉬난 장관은 이달 24~28일 일정으로 중국·북한·한국을 차례로 방문하고 있으며 지난 26일 평양에서 최선희 북한 외무상과 회담을 가졌다.조선중앙통신에 따르면 최 외무상은 회담에서 “오랜 역사를 가지고 있는 조선(북한) 싱가포르 친선협조관계를 두 나라 인민의 지향과 염원에 맞게 강화발전”하겠다는 입장을 표명했다. 발라크리쉬난 장관도 양국 간 친선협조관계가 보다 강화되기를 희망한다고 말했다고 통신은 전했다.발라크리쉬난 장관은 이날 서울 청사에서 조현 외무장관과 회담을 갖고 양자 협력, 중동을 포함한 지역 현안, 한반도 정세 등을 논의했다.외교부에 따르면 조 장관은 발라크리쉬난 장관의 방북 소감을 듣고, 북한과의 대화 여건을 조성하는 데 싱가포르를 비롯한 아세안(ASEAN) 차원의 관심과 지원을 당부했다. 발라크리쉬난 장관은 공감을 표하고 한반도 평화와 안정을 위해 양측이 긴밀히 소통해 나가자고 답했다.싱가포르는 다른 아세안 국가들과 마찬가지로 북한과 비교적 우호적인 관계를 유지했으며 중립적 외교 기조로 지난 2018년 6월 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 1차 북미 정상회담 장소를 제공하기도 했다.