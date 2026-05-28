자택서 ‘600억대 금괴·롤렉스’ 와르르…美 전직 CIA 간부의 두 얼굴

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세줄 요약 미국 전직 CIA 고위 간부 데이비드 러시가 업무용 경비 명목으로 받아 간 금괴와 외화를 빼돌려 자택에 숨겼다가 FBI에 적발했다. 압수수색에서는 현금 200만 달러와 금괴 303개, 롤렉스 30여 개 등 4000만 달러어치 자산이 나왔고, 이력서 위조와 군 경력 사칭 의혹도 드러났다. 전직 CIA 간부, 600억대 자산 은닉 적발

자택서 현금·금괴·롤렉스 대거 압수

이력서 위조·군 경력 사칭 의혹까지

이미지 확대 금괴 이미지. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 금괴 이미지. 123rf

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미국 중앙정보국(CIA)의 전직 고위 간부가 600억원이 넘는 금괴와 현금을 빼돌려 자택에 몰래 숨겨뒀다가 덜미를 잡혔다.27일(현지시간) 미국 뉴욕포스트 등 외신에 따르면, 미 연방수사국(FBI)은 최근 전직 CIA 고위 관료인 데이비드 러시의 버지니아주 자택을 압수수색했다. 현장에서는 현금만 200만 달러(약 31억원)가 발견됐으며 금괴 303개와 명품 롤렉스 시계 30여개 등 총 4000만 달러(약 601억원) 상당의 자산이 무더기로 쏟아져 나왔다.러시는 얼마 전까지 CIA에서 고위직 간부급으로 근무했던 인물이다.조사 결과 그는 지난해 11월부터 올해 3월 사이 “업무용 경비로 쓰겠다”며 막대한 양의 금괴와 외화를 받아 간 것으로 드러났다.하지만 이후 내부 감사에서 이 자산들이 정보국 보관소에서 감쪽같이 사라진 사실이 확인됐다. 이를 수상히 여긴 CIA 국장이 즉시 사건을 FBI에 넘기면서 수사가 시작됐다.FBI는 자택을 수색하기 전 러시의 사무실 개인 금고를 먼저 확인했으나 그가 받아 간 자금 중 아주 적은 일부만 남아 있을 뿐이었다. 나머지 자금은 이미 빼돌려진 상태였다.현재 러시는 막대한 자산을 은닉한 혐의 외에도 사기 행각이 들통나 기소된 상태다. 대학 졸업장 등 이력서를 위조해 정부 고위직을 따냈을 뿐만 아니라, 존재하지 않는 해군 예비역 신분까지 사칭한 것이다.경찰 조사 결과 러시는 1997년 해군에 입대해 2015년 정상적으로 전역한 뒤 군 부대에 다시 입대하지 않은 것으로 밝혀졌다. 그런데도 그는 가짜로 해군 대령 신분을 만들어 급여를 챙기는 와중에 7만 7000달러(약 1억 1600만원)에 달하는 휴가 수당까지 가로챘다.