“핵 내놓으면 달러 줄게” 트럼프, 이란 내 핵폐기 OK

트럼프 대통령, “이란 내부서 우라늄 폐기 용인”

호르무즈 해협 인근 공습으로 혁명수비대 사망

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 오바마 정부(왼쪽)의 이란 정책과 자신의 정책을 비교하며 소셜 네트워크 트루스소셜에 올린 이미지. 민주당 오바마 정부는 이란에 돈을 제공했지만, 자신은 강경 전략을 구사한다는 내용이다. 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 오바마 정부(왼쪽)의 이란 정책과 자신의 정책을 비교하며 소셜 네트워크 트루스소셜에 올린 이미지. 민주당 오바마 정부는 이란에 돈을 제공했지만, 자신은 강경 전략을 구사한다는 내용이다.

이미지 확대 25일 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협에 정박한 선박들. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 25일 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협에 정박한 선박들. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 25일 이란 테헤란의 한 거리에서 한 여성이 대형 광고판 옆을 지나가고 있다. 테헤란 epa 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 25일 이란 테헤란의 한 거리에서 한 여성이 대형 광고판 옆을 지나가고 있다. 테헤란 epa 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란의 고농축 우라늄을 미국으로 가져오지 않아도 이란 내부 폐기나 제3국 이전을 허용하겠다고 밝혔다. 강경 공습과 협상 유연성을 함께 내세우며 핵 합의 타결 가능성을 높였고, 동결자산 해제와 우라늄 처분을 둘러싼 줄다리기가 이어지고 있다. 이란 고농축 우라늄 처리 방식에 유연성 제시

이란 내부 폐기·제3국 이전 허용 가능성 언급

공습 병행 속 핵 합의 타결 압박 강화

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도널드 트럼프 대통령이 25일(현지시간) 이란이 보유한 고농축 우라늄을 미국이 회수하는 방법 외에 이란 내부 또는 제3국에서 처리하는 대안을 제시했다.트럼프 대통령은 이란과의 종전 협상 타결을 앞두고 핵심 쟁점인 핵 문제에 유연한 입장을 보이면서도 이란 남부 반다르 아바스를 공습하는 ‘강온전략’을 병행했다.이란 전쟁을 수행하는 미 중부사령부의 이날 호르무즈 해협 인근 지역 공습으로 배에 타고 있던 혁명수비대원 4명이 사망했다.중부사령부는 “이들이 기뢰와 미사일 발사대를 설치하고 있었다”면서 “이란군의 위협으로부터 보호하기 위한 자기방어 차원의 공습”이라고 설명했다.호르무즈 해협 인근 라라크 섬에서도 미국과 이스라엘의 공습으로 혁명수비대 관련 인물 여러 명이 사망했다고 반관영 이란 인터내셔널이 보도했다.트럼프 대통령은 그동안 핵무기 11개를 만들 수 있는 것으로 추정되는 이란의 60% 고농축 우라늄 440㎏을 자국으로 가져와야 한다며 지상군 파병도 시사했지만 한발 물러섰다.그는 미국 원자력위원회(AEC)나 국제원자력기구(IAEA)의 감독 아래 우라늄을 이란 내부에서 폐기 또는 희석하거나 제삼국인 러시아 등으로 이전하는 것을 용인하겠다고 밝혔다.이란은 농축 우라늄 처리에 원칙적으로 합의했으며 처분 방식에 대해서 논의 중인 것으로 전해졌는데 트럼프 대통령이 양보하는 입장을 내놓으면서 협상 타결 가능성을 높였다.미군의 이란 남부 공습 직후 마코 루비오 미 국무장관은 26일 인도에서 귀국하는 비행기 안에서 기자회견을 갖고 “합의안 초안 문서의 특정 표현을 두고 많은 논의가 오가고 있는 것 같다”고 밝혔다.루비오 장관은 협상 타결에 며칠이 더 걸릴 수 있다고 덧붙였다. 호르무즈 해협과 관련해서 루비오 장관은 “호르무즈 해협은 어떤 식으로든 개방되어야 한다”며 이란이 주장하는 해협 통행료에 찬성하는 국가는 없다고 지적했다.이란의 대미 협상단 대표인 모하마드 갈리바프 국회의장은 이날 카타르 도하를 찾았다. 갈리바프 의장은 카타르에 동결된 자산 120억 달러(약 18조 원)의 해제를 포함한 전쟁 종식 방안을 논의한다.120억 달러 가운데 절반인 60억 달러는 2023년 한국이 카타르 계좌로 송금한 석유 대금이다. 동결 자금 해제와 관련해 카타르가 이란에 먼저 일부를 제공한 뒤 나중에 미국으로부터 상환받을 수 있다는 이란 측 보도가 나왔지만, 카타르 외무부는 이를 부인했다.트럼프 행정부는 이란의 국가적 자존심인 핵과 관련해 “우라늄을 내놓지 않으면 달러도 없다”는 입장이라고 미 온라인 매체 악시오스는 전했다.또 미국은 고농축뿐 아니라 이란이 보유한 총 우라늄 2t에 대한 처리를 최종 합의안에 포함하려는 것으로 알려졌다.핵을 더 많이 포기할수록 동결자산 해제를 포함한 더 많은 대가를 제공하겠다는 미국과 이란 사이에 팽팽한 줄다리기가 이어지고 있다.