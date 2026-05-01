‘북한처럼 될까봐’ 이란 때렸다는 美…“야금야금 핵 개발 전략”

헤그세스 “이란 핵 야망, 북한 전략과 같다”

“재래식 미사일 방패 삼아 핵개발 시간벌기”

이란전 정당성 강조…사실상 북핵 인정 발언

이미지 확대 지난 7일(현지시간) 이란 수도 테헤란 메흐라바드 국제공항 인근 아자디 타워 인근이 공습으로 화염에 휩싸여 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 7일(현지시간) 이란 수도 테헤란 메흐라바드 국제공항 인근 아자디 타워 인근이 공습으로 화염에 휩싸여 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 30일(현지시간) 미 연방 하원 군사위원회 청문회에서 발언하고 있다. 2026.4.30 워싱턴 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 30일(현지시간) 미 연방 하원 군사위원회 청문회에서 발언하고 있다. 2026.4.30 워싱턴 로이터 연합뉴스

세줄 요약 헤그세스 미 국방장관은 하원 청문회에서 이란의 핵 야망이 계속되고 있다며 북한의 전략을 언급했다. 재래식 전력으로 외부 개입을 막고 그 사이 핵무기를 향해 나아간다는 설명으로, 대이란 공습의 필요성을 거듭 주장했다. 이란 핵 야망 지속 주장

북한식 전략과의 유사성 지적

대이란 공습 정당성 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 29일(현지시간) 이란의 핵무기 개발 의혹과 관련해 ‘북한의 전략’을 거론하며 전쟁 정당성을 강조했다.이날 미 연방 하원 군사위원회 청문회에 출석한 헤그세스 장관은 민주당 간사 애덤 스미스 의원의 관련 질의에 “이란의 핵 야망은 지속되고 있다”며 이같은 주장을 펼쳤다.스미스 의원은 도널드 트럼프 대통령이 지난해 6월 지시한 공습으로 이란 핵 시설이 완전히 파괴됐다고 주장하면서, 올해 2월 28일 이란 전쟁을 시작할 때는 이란 핵무기를 ‘임박한 위협’으로 규정한 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 지적했다.그러자 헤그세스 장관은 “핵 시설들은 폭격을 받아 완전히 파괴됐고 지하에 묻혀 있다”면서도 “그러나 그들의 핵 야망은 계속됐고, 그들은 재래식 방어망을 구축하고 있다”고 반박했다.장관은 이어 “이것은 북한의 전략이다. 당신도 잘 알고 있다”며 “북한 전략은 재래식 미사일을 활용해 누구도 자신들에게 도전하지 못하게 막고, 그 사이 천천히 핵무기를 향해 나아가는 것이었다”고 주장했다.북한이 재래식 무기와 미사일 전력을 방패 삼아 외부 군사행동을 억제하면서 장기간 핵무기 개발을 이어왔고, 이란도 같은 방식으로 시간을 벌고 있다는 설명이다. 헤그세스 장관은 이런 판단을 근거로 대이란 군사공격이 필요했다고 강조했다.그는 “트럼프 대통령은 이란이 가장 취약한 순간을 포착해 이스라엘과 함께, 오직 미국만이 할 수 있는 행동을 했다”고 말했다.헤그세스 장관은 이란이 핵무기를 보유한다면 실제 사용할 가능성이 크다고도 주장했다. 그는 “북한이 교훈”이라며 “모두가 북한이 핵무기를 가져서는 안 된다고 생각했다”고 말했다.이어 “클린턴 행정부 시절 북한은 탄도미사일을 대량으로 확보했고, 이를 방패 삼아 지역과 세계를 협박할 수 있게 됐다”며 “그러면서 ‘우리는 핵무기를 가질 것이고, 너희는 아무것도 할 수 없다’고 말했다”고 지적했다.헤그세스 장관은 “트럼프 대통령은 미국인을 위해 과감한 선택을 내렸다”며 “미국에 죽음을, 이스라엘에 죽음을 외치는 이란이 결코 핵무기를 갖지 못하게 하겠다는 것”이라고 강조했다.그는 “그들은 핵무기를 갖게 되면 반드시 사용할 것이기 때문”이라며 “미국인들이 그 위협의 본질을 이해한다면 대통령의 결정을 지지할 것이라고 생각한다”고 말했다.