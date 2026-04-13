“안아줘요” 20대女 껴안자 손목 ‘3000만원 시계’ 증발…英서 롤렉스 절도단 기승

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“안아줘요” 20대女 껴안자 손목 ‘3000만원 시계’ 증발…英서 롤렉스 절도단 기승

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-04-13 14:52
수정 2026-04-13 14:52
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영국에서 여성 2인 1조 절도단이 노년층 남성의 롤렉스를 연이어 훔치면서 현지 경계심이 높아지고 있다. 위 사진은 본문 내용과 직접 관련 없음. 123rf
영국에서 여성 2인 1조 절도단이 노년층 남성의 롤렉스를 연이어 훔치면서 현지 경계심이 높아지고 있다. 위 사진은 본문 내용과 직접 관련 없음. 123rf


영국에서 노년층 남성을 노린 절도단이 나타나 현지인들의 불안감이 커지고 있다. 이들은 남성들에게 애정을 표현하며 경계심을 낮춘 뒤 손목에서 고가 시계를 훔쳐 달아나는 수법을 쓴다.

13일 데일리메일에 따르면 영국 버킹엄셔주에서 최근 한 70대 남성이 20~30대로 보이는 여성에게 롤렉스 시계를 빼앗기는 일이 벌어졌다. 긴 검은 머리에 스페인어 억양을 쓰는 이 여성은 검은색 야구모자와 밝은 옷차림이었다고 한다.

처음에 청소와 정원 관리 서비스를 권한 이 여성은 이내 성적인 제안을 하더니 남성의 옷 위로 부적절하게 접촉한 뒤 롤렉스를 낚아채 사라졌다.

현지 경찰은 이번 사건이 2021년 영국 남부를 뒤흔든 여성 절도단의 수법과 비슷하다고 밝혔다. 일명 ‘롤렉스 리퍼’로 불린 이 조직은 최소 15건의 범죄를 저질렀지만, 경찰은 단 한 명만 잡을 수 있었다.

동유럽 출신 여성들로 이뤄진 이들은 대부분 둘씩 짝을 지어 움직였다. 자선단체 직원이나 설문조사원으로 위장해 피해자를 세운 뒤 포옹하거나 애정을 표현하며 손목의 고가 시계를 빼냈다.

2021년 7월에는 차에 앉아 있던 한 남성에게 두 여성이 다가와 청각장애 아동 학교를 위한 청원서에 서명해달라고 했다. 남성이 응하자 한 명은 껴안으며 키스를 시도했고, 다른 한 명은 악수를 건넸다. 그가 여성들을 밀치고 차 문을 닫았을 때는 시계가 이미 사라진 뒤였다.

일주일 뒤에는 또 다른 남성이 비슷한 방식으로 1만 4000파운드(약 2800만원)짜리 롤렉스 요트마스터를 잃었다. 20~30대 여성 두 명이 청각장애인 센터 후원을 명목으로 접근했다. 한 명이 향수 냄새를 칭찬하며 안아달라고 했고, 그가 물러섰을 때는 시계가 이미 손목을 떠난 뒤였다고 한다.
김성은 기자
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