인류 가장 멀리 날았다…아르테미스 2호 새역사

이미지 확대 아르테미스 2호의 탐사 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아르테미스 2호의 탐사 모습. 로이터 연합뉴스

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반세기만에 유인 달 탐사에 나선 ‘아르테미스 2호’의 우주비행사들이 지구에서 가장 먼 곳까지 나간 인류라는 새 기록을 썼다.6일(현지시간) 외신들은 이날 오후 1시 56분 ‘아르테미스 Ⅱ’가 지구에서부터 약 40만 171㎞ 지점을 통과했다고 보도했다.이는 1970년 4월 아폴로 13호가 세운 최고 기록이다.아르테미스Ⅱ에 탑승한 우주비행사 제레미 핸슨은 “우리 선조들이 우주 탐사 과정에서 보여준 비범한 노력과 발자국에 경의를 표한다”며 “이 시점에 우리 세대와 다음 세대에 도전과제를 던진다. 이 신기록이 오래가지 않기를 바란다”고 말했다.아르테미스Ⅱ는 달 주위를 돌며 분화구와 분지 등을 관측하고 있다. 달 표면에서 약 6437㎞ 떨어진 지점에서 맨눈으로 달을 관찰하고 영상 및 사진 자료를 남긴다.로리 글레이즈 미 항공우주국(NASA) 탐사시스템 개발 부국장 직무대행은 “아르테미스Ⅱ 우주비행사의 헌신은 단지 기록 경신만이 아니다. 이들은 대담한 미래에 대한 희망을 불어넣고 있다. 이들의 임무는 달 표면으로 돌아가겠다는 우리 약속을 지키고 달 기지를 만들어 머물기 위한 것”이라고 말했다.