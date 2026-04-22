[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1175.41로 약세…기관 순매도에 시총 상위주 대체로 하락

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[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1175.41로 약세…기관 순매도에 시총 상위주 대체로 하락

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-22 09:25
수정 2026-04-22 09:25
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코스닥시장이 장 초반 약세를 보이고 있다. 시가보다 낙폭을 다소 키우며 출발 직후 저점을 낮추는 흐름이다.

22일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전일 종가 1179.03보다 3.62포인트(-0.31%) 내린 1175.41을 기록했다. 지수는 1176.83에 출발한 뒤 장중 고가 1176.85, 저가 1169.90을 오가고 있다.

수급별로는 개인이 581억 원, 외국인이 231억 원을 순매수하고 있으며 기관은 471억 원을 순매도 중이다. 프로그램 매매는 비차익거래를 중심으로 318억 원 순매수를 나타냈다.

시장 전반의 약세도 뚜렷하다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 570개, 하락 종목은 980개로 하락 종목 수가 더 많았고, 보합은 105개였다. 상한가 종목은 6개, 하한가 종목은 없었다.

시가총액 상위 종목도 대체로 내림세다. 에코프로(086520)는 16만 2000원으로 1.04%, 에코프로비엠(247540)은 21만 6000원으로 2.04%, 알테오젠(196170)은 36만 5500원으로 0.95% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 59만 7000원으로 0.67%, HLB(028300)는 6만 650원으로 2.80% 내렸다. 삼천당제약(000250)은 43만 9500원으로 7.57% 급락했다. 반면 에이비엘바이오(298380)는 15만 6300원으로 0.26%, 리가켐바이오(141080)는 19만 7100원으로 1.55% 상승했다.

개별 종목별로는 정원엔시스, 에이에프더블류, 포톤이 나란히 29.90%대 급등하며 상한가를 기록했고, 애머릿지와 리튬포어스도 29%대 강세를 보였다. 반면 삼천리자전거와 케이씨에스는 각각 9.35% 하락했고, 씨이랩과 그린리소스도 7%대 약세를 나타냈다.

이날 코스닥 거래량은 2억 7282만 8000주, 거래대금은 2조 3903억 5000만원으로 집계됐다. 코스닥의 52주 최고가는 1215.67, 52주 최저가는 710.47이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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