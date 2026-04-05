트럼프 두 아들, 이란전으로 ‘잭팟’? 걸프국에 드론 팔러 다닌다

트럼프家 연계 업체, 이란전발 수요 겨냥

미 국방부 예산 확대까지 ‘이중수혜’ 논란

이미지 확대 도널드 트럼프 주니어, 에릭 트럼프, 월드 리버티 파이낸셜 공동창업자 겸 최고경영자(CEO) 재크 위트코프가 13일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 시장에서 ALT5의 15억 달러 규모 자금조달 마감과 ‘$WLFI 트레저리 전략’ 채택을 기념해 개장 벨을 울린 뒤 환하게 웃고 있다. 2025.8.13 뉴욕 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 주니어, 에릭 트럼프, 월드 리버티 파이낸셜 공동창업자 겸 최고경영자(CEO) 재크 위트코프가 13일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 시장에서 ALT5의 15억 달러 규모 자금조달 마감과 ‘$WLFI 트레저리 전략’ 채택을 기념해 개장 벨을 울린 뒤 환하게 웃고 있다. 2025.8.13 뉴욕 로이터 연합뉴스

이미지 확대 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 아들 에릭 트럼프, 도널드 트럼프 주니어와 함께 15일(현지시간) 아이오와주에서 열린 행사 연단에 올라 있다. 2024.1.5 아이오와 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 아들 에릭 트럼프, 도널드 트럼프 주니어와 함께 15일(현지시간) 아이오와주에서 열린 행사 연단에 올라 있다. 2024.1.5 아이오와 AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령의 두 아들이 투자한 무인기(드론) 업체가 이란의 공격에 노출된 걸프 국가들을 상대로 ‘드론 세일즈’에 나섰다고 AP통신이 2일(현지시간) 보도했다. 트럼프 대통령이 일으킨 전쟁의 수혜가 가족에게로 돌아가면서 이해충돌 비판이 제기된다.보도에 따르면 미국 플로리다주에 본사를 둔 드론 업체 파워유에스(PowerUS)는 최근 이란의 미사일·드론 공격에 노출된 중동 국가들을 상대로 요격용 드론 체계를 집중적으로 홍보하고 있다. 공동설립자인 브렛 벨리코비치는 AP에 “지금 중동 전역에서 우리의 요격 시스템을 시연하고 있다”며 자사 기술이 실제 공격으로부터 인명과 시설을 보호할 수 있다고 주장했다.파워유에스는 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프 연계 업체로, 최근 6000만 달러(약 900억원)의 자금을 유치했으며 연내 상장을 추진 중이다. 상장 방식은 트럼프 일가와 연관된 상장사 아우레우스 그린웨이 홀딩스와의 역합병(reverse merger) 방식으로 알려졌다. AP는 이 거래가 성사될 경우 트럼프 형제의 지분 가치도 크게 불어날 수 있다고 전했다.문제는 이 회사가 영업에 나선 시장이 다름 아닌 트럼프 대통령의 전쟁 결정으로 안보 불안이 커진 지역이라는 점이다. AP는 파워유에스가 “아버지가 시작한 전쟁으로 수요가 커진 시장”에서 사업 기회를 찾고 있다고 꼬집었다. 실제로 미국과 이스라엘의 대이란 공격 이후 이란은 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 바레인 등 걸프 지역 국가들에 미사일과 드론 공격을 이어가고 있다.이 때문에 워싱턴 정가에서는 노골적인 이해충돌이라는 비판이 나온다. 조지 W. 부시 행정부 시절 백악관 수석 윤리 변호사를 지낸 리처드 페인터는 AP에 “이들 국가는 트럼프 대통령이 자기들 요구를 들어주게 하려면 대통령 아들들로부터 구매해야 한다는 엄청난 압박을 받고 있을 것”이라고 말했다. 그는 또 의회 승인 없이 시작된 전쟁으로 대통령 일가가 직접 이익을 얻는 선례가 될 수 있다고 우려했다.파워유에스가 노리는 것은 걸프국 시장만이 아니다. AP에 따르면 이 회사는 이란의 공격에 노출된 중동 국가들에 요격용 드론을 판매하는 동시에, 미 국방부가 11억 달러(약 1조 6600억원)를 투입해 추진 중인 자국 드론 생산기반 확대 사업의 수혜 가능성도 염두에 두고 있다. 전쟁이 키운 해외 안보 수요와 미국의 방산 예산 확대가 트럼프 아들 연관 회사의 사업 기회로 겹치고 있는 셈이다.