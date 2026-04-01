주먹 치켜든 ‘황금 트럼프’…트럼프 기념관, 초고층 빌딩으로

이미지 확대 트럼프기념관 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 트럼프기념관 홈페이지 캡처

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도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 황금 동상이 설치된 초고층 대통령 기념관을 추진하고 있다.트럼프 대통령은 30일(현지시간) 밤 플로리다주 마이애미 시내에 건설 예정인 대통령 기념관의 조감도 영상을 공개했다.100초 분량의 영상()에는 ‘트럼프’라는 글귀가 보이는 47층 높이의 초고층 빌딩이 들어선 모습이 담겼다. 내부에는 황금색 에스컬레이터, 여러대의 항공기가 전시될 예정으로, 특히 눈에 띄는 것은 트럼프 대통령 황금 동상이다. 영상을 보면 강당처럼 보이는 공간에 청중석을 바라보고 트럼프 대통령이 오른팔을 치켜든 대형 동상이 서 있다. 입구로 추정되는 구조물 위에도 대형 금빛 동상이 서 있는데, 트럼프 대통령의 동상으로 추정된다.정치전문매체 폴리티코는 지난해말 트럼프 기념관이 47층 높이로 추진되고 있다고 보도한 바 있다. 트럼프가 47대 대통령이라는 상징성을 반영한 것이다. 이와 관련 파이낸셜타임스는 기념관 재단 측이 관련 프로젝트를 위해 10억달러를 모금한다고 보도했다.