20대女 65% 출산 거부한 ‘이 나라’…“애 낳으면 직장·돈 다 잃어” 공포

이미지 확대 일본 젊은 여성들의 출산 기피율이 사상 처음 남성을 넘어섰다. 양육비와 경력 단절 우려가 결정적 원인으로 꼽힌다. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 일본 젊은 여성들의 출산 기피율이 사상 처음 남성을 넘어섰다. 양육비와 경력 단절 우려가 결정적 원인으로 꼽힌다. 123rf

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일본에서 아이를 원하지 않는 젊은 여성의 비율이 처음으로 남성을 앞질렀다. 양육비 부담과 경력 단절에 대한 걱정이 출산 기피의 핵심 원인으로 꼽혔다.마이니치신문 등 외신은 일본 제약회사 로토제약의 2025년 설문조사 결과를 인용해 21일 이같이 보도했다.이번 조사는 18~29세 미혼 남녀 400명을 대상으로 자녀 계획 여부를 물었으며 응답자의 약 63%가 아이를 원하지 않는다고 답했다. 이는 2018년 조사 시작 이래 가장 높은 수치다.성별로 보면 여성은 65%, 남성은 61%로 집계됐다. 여성이 남성을 웃돈 것은 이번이 처음이다.출산을 꺼리는 가장 큰 이유는 경제적 부담과 경력 단절 우려였다.여성 응답자의 약 72%는 양육비가 걱정된다고 했고, 약 61%는 아이를 낳으면 자신의 커리어가 타격을 받을 것을 우려했다.남성도 비슷한 걱정을 안고 있었지만, 두 항목 모두 여성의 비율이 더 높았다.기혼자도 사정은 크게 다르지 않았다. 자녀를 원하는 25~44세 기혼 남녀 800명을 대상으로 한 조사에서 여성의 약 64%가 출산이 경력에 악영향을 미칠 것을 걱정했다. 육아를 위해 이직이나 부서 이동을 고려하고 있다는 응답도 약 67%에 달했다. 남성도 비슷한 고민을 털어놨지만 비율은 여성보다 낮았다.출산 고민을 누구와 나누는지를 묻는 질문에서는 “아무에게도 말하지 않는다”는 응답이 가장 많았다.남성의 44%, 여성의 41%가 출산 고민을 아무에게도 털어놓지 못하고 혼자 감당하고 있었다. 배우자와 상의한다는 응답은 남성 42%, 여성 38%로 집계됐다.직장 상사나 동료와 이야기한다는 응답은 남녀 모두 4%에 그쳤다. 직원이 출산을 이유로 퇴직을 고려하고 있어도 회사가 전혀 눈치채지 못할 수 있다는 의미다.마이니치신문은 “이번 조사는 일과 육아를 병행하는 일이 일본에서 얼마나 어려운지 다시 한번 보여준다”며 “많은 이들이 커리어와 출산 사이에서 하나를 포기해야 한다고 느끼는 현실에서, 두 가지를 함께 이어갈 수 있는 사회적 지원의 필요성이 더욱 커지고 있다”고 덧붙였다.