충돌 피한 미일 정상회담…‘호르무즈 공헌’은 과제로

이미지 확대 다카이치 사나에(왼쪽) 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관 집무실에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담 도중 시계를 보고 있다.

워싱턴 DC 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다카이치 사나에(왼쪽) 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관 집무실에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담 도중 시계를 보고 있다.

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지난 19일(현지시간) 미국에서 열린 미일 정상회담은 핵심 쟁점이었던 호르무즈 해협 파견 문제를 둘러싼 정면 충돌을 피한 채 동맹 강화를 부각하는 형태로 마무리됐다. 다만 트럼프 대통령이 일본에 ‘호르무즈 해협 공헌’을 요청하면서 향후 과제를 남겼다.22일 일본 언론을 종합하면 정상회담 이후 일본 정부에서는 “성공적인 회담”이라는 평가가 잇따르고 있다. 다카이치 총리는 전날 미국에서 귀국길에 오르며 엑스(X)에 “미일 동맹을 한층 강화하고 양국 경제 발전을 위한 구체적 방법을 확인할 수 있었던 유의미한 방문이었다”고 밝혔다.실제 회담과 만찬은 전반적으로 부드러운 분위기 속에서 진행됐다. 일본 내부에서는 트럼프 대통령이 자위대 파견을 공개적으로 요구하지 않은 데 대해 안도하는 기류도 감지된다.다카이치 총리는 이번 회담에서 이란을 강력히 규탄하고 트럼프 대통령을 치켜세우면서도, 호르무즈 함정 파견에 대해서는 현행법상 제약을 설명한 것으로 전해졌다.트럼프 대통령은 당시 일본 측 설명에 이해를 보인 것으로 알려졌지만, 이후 인터뷰에서는 “일본은 필요하다면 지원할 것”이라며 기대를 드러냈다. 다카이치 총리도 비공개 회담에서 “앞으로도 할 수 있는 것은 확실히 할 것”이라며 미국을 지원하겠다는 뜻을 나타낸 것으로 전해졌다.이에 아사히신문은 “다카이치 총리가 현행 법제 범위 내에서 자위대 파견을 계속 검토해야 하는 무거운 과제를 안게 됐다”며 일본이 호르무즈 해협 안전 확보를 위해 어떤 방식으로 공헌할지 미국에 제시해야 하는 상황이라고 짚었다.중동 정세가 안정될 경우 일본은 기뢰 제거를 명분으로 자위대를 호르무즈 해협에 파견하는 방안을 검토할 가능성이 큰 것으로 보인다. 모테기 도시미쓰 일본 외무상도 이날 후지TV에서 “일본의 기뢰 제거 기술은 세계 최고”라며 “정전 상태에서 기뢰가 장애물이 될 경우 (파견을) 검토하게 될 것”이라고 밝혔다.이런 가운데 일본은 이란과의 직접 협상 카드도 검토하는 것으로 보인다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 교도통신 인터뷰에서 일본 선박과 관련해 “협의를 거쳐 통과를 허용할 용의가 있다”고 밝혔다. 아라그치는 “일본이 침략행위를 종결시키는 역할을 해주기 바란다”는 기대도 전했다.일본 정부 내부에서는 협상 필요성을 인정하면서도 미국을 자극하지 않기 위한 신중 대응이 불가피하다는 목소리가 나온다. 모테기 외무상은 아라그치 장관과 전화 통화에서 관련 논의를 하지 않았다고 말했다.