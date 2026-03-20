가스비 어쩌나…카타르 “韓 등과 장기계약 불가항력 선언 가능”

이미지 확대 액화천연가스(LNG) 운반선. AFP 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 액화천연가스(LNG) 운반선. AFP 연합뉴스 자료사진

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카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지(QE)가 주요 액화천연가스(LNG) 생산시설이 타격을 입으면서 한국을 포함한 주요 수입국과 맺은 장기 공급 계약에 대해 수년간 ‘불가항력’을 선언할 수 있다고 지난 19일(현지시간) 밝혔다.이날 로이터통신에 따르면 사드 알카비 카타르에너지 최고경영자(CEO)는 이란의 공격으로 LNG 생산능력의 약 17%가 손상됐으며 이를 복구하려면 3∼5년 걸릴 것으로 전망된다며 이같이 밝혔다.전쟁이나 자연재해 등 통제 불가능한 사유가 발생해 불가항력 조항이 적용될 경우, 계약 이행이 어려워진 범위 내에서 법적 책임이 면제될 수 있다.한국은 카타르에서 LNG를 가장 많이 수입하는 나라 중 하나로 연간 900만~1000만t의 LNG를 카타르에서 들여온다. 카타르와 장기계약한 물량은 연간 610만t이다. 한국은 LNG 공급망 다변화를 통해 미국과 호주 물량을 대폭 늘린 덕분에 카타르 의존도는 20% 미만이라고 한국가스공사는 설명했다.가스공사는 현재 비축 의무량을 상회하는 수준으로 재고를 보유해 연말까지 수급 위기 대응력은 충분하다는 입장이다. 가스공사 측은 “단계별 수급 비상 대응 조치를 점검하고, 정부 및 유관기관과 협력해 사태 장기화에도 대비하고 있다”고 전했다.그러나 카타르에너지가 실제로 불가항력을 선언해 한국이 LNG 5년 치 물량을 수입하지 못하면 그 기간 부족분을 장기 계약보다 가격이 높은 현물시장에서 주로 채워야 해 산업계뿐 아니라 일반 가정의 가스요금도 영향받게 된다.알카비 CEO는 “카타르가 그런 공격을, 그것도 라마단에 형제와 같은 무슬림 국가(이란)로부터 받을 거라고는 꿈에도 생각하지 못했다”면서 “생산을 재개하기 위해서는 무엇보다 먼저 적대 행위가 중단되어야 한다”고 강조했다.이란의 추가 공격 위협과 지역 내 군사적 충돌이 멈추지 않는 한, 물리적인 복구 착수조차 불가능하다는 뜻으로 풀이된다.카타르에너지에 따르면 이란의 이번 공격으로 전체 14개 LNG 생산 라인(트레인) 중 2곳과, 2개의 가스액화연료(GTL) 시설 중 1곳이 직접적인 피해를 봤다. 이에 따라 줄어드는 LNG 생산량은 연간 1280만t에 달할 전망이다. 이는 카타르 전체 LNG 수출 역량의 약 17%에 해당하는 막대한 규모다.알카비 CEO는 “피격된 3개 시설에서 발생하는 연간 매출 손실만 약 200억 달러(약 30조원)에 달한다”며 “수년 전 건설 당시 260억 달러가 투입된 이 국가 기간 시설들은 결코 공격의 대상이 되어서는 안 되는 것들”이라고 강조했다.LNG뿐만 아니라 콘덴세이트(-24%), LPG(-13%), 헬륨(-14%) 등 부산물 수출도 연쇄적으로 줄어들 것으로 보여 글로벌 석유화학, 첨단 산업 전반에 걸친 수급 불안이 예상된다.이번 공격은 이스라엘이 이란 남부의 최대 가스전인 사우스 파르스를 타격한 데 대한 보복 성격으로, 이란은 카타르, 아랍에미리트(UAE) 등 걸프 지역 석유·가스 시설을 겨냥해 보복 공습을 감행했다.알카비 CEO는 또 이란의 공격으로 손상된 LNG 생산 라인(트레인)의 파트너사가 미국 엑손모빌이라고 덧붙였다.그는 “엑손모빌은 피해를 본 LNG 생산 라인 S4의 지분 34%, S6의 지분 30%를 각각 보유하고 있으며, 나머지 지분은 카타르에너지가 소유하고 있다”고 부연했다.